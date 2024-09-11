Доведено гнилим казусом з мапою України без Криму в грифованому підручнику.

Дизайнер — технократ. Дизайнер гребе гроші лопатою за свої уміння, недоступні загалу. Але дизайнер — людина, а люди помиляються.

І от якби у дизайнера був нормальний гуманітарний бекграунд, а не просто навички фотошопу, він би ніколи не помилився, бо знав би контур України напам'ять. Навіть якби взяв російську мапу зі стоку чи наплутав з шарами, чи ще там щось.

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Нема гуманітарного бекграунду — технократи заведуть у прірву.

Тому коли бачите, як "фізики" наїжджають на "ліриків", або називають істориків фантазерами та пропагандистами — бийте на звук. Дешевше обійдеться.

Ага, і МОН за те, що чиновники ні х*ена не читають підручники, на які ставлять гриф, слід виграти в усі технічні отвори.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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