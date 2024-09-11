Технократи без знання історії заведуть у прірву
Технократія без гуманітарного бекграунда - х*рня. Як і всі розмови, що точні науки рішають, а лірика - то забавки*
Доведено гнилим казусом з мапою України без Криму в грифованому підручнику.
Дизайнер — технократ. Дизайнер гребе гроші лопатою за свої уміння, недоступні загалу. Але дизайнер — людина, а люди помиляються.
І от якби у дизайнера був нормальний гуманітарний бекграунд, а не просто навички фотошопу, він би ніколи не помилився, бо знав би контур України напам'ять. Навіть якби взяв російську мапу зі стоку чи наплутав з шарами, чи ще там щось.
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Нема гуманітарного бекграунду — технократи заведуть у прірву.
Тому коли бачите, як "фізики" наїжджають на "ліриків", або називають істориків фантазерами та пропагандистами — бийте на звук. Дешевше обійдеться.
Ага, і МОН за те, що чиновники ні х*ена не читають підручники, на які ставлять гриф, слід виграти в усі технічні отвори.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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