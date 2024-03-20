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OPINION

Ті, хто голосував за Путіна, рятують Росію від розпаду. Хай навіть ціною злочинів

Олексій Панич
20 березня, 2024 середа
08:00
Погляд Олексій Панич

Росіяни, які голосують за Путіна, якщо не розуміють, то відчувають: він і лише він вберігає їхню країну від розпаду

А якщо не він, то будь-хто, хто робитиме те саме, що робить він. А розпаду своєї країни вони, звісна річ, не хочуть і бояться. Тому готові підтримати збереження цілості своєї держави навіть ціною яких завгодно злочинів, які чинитиме влада від їхнього імені й для їхнього блага.

Це цинічний, але цілком раціональний і навіть по-своєму чесний вибір — настільки, наскільки може бути чесним злочинець, який свідомо йде на злочин, або його спільник, який свідомо схвалює цей злочин.

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Уникнути цього вибору росіянин може лише трьома способами.

Перший нечесний: удавати, що можлива якась інша Російська імперія, не людоїдська, а добра й ліберальна. Це казочки, які російська "опозиція" з перемінним успіхом намагається продавати західним політологам і політикам.

Другий теж нечесний: просто сховатися й перечікувати.

Третій єдино чесний: боротися за остаточний розпад цієї імперії. Але на це дуже мало хто наважується. Хоча лише таких росіян я готовий щиро визнати нашими союзниками.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
воєнні злочини Росії
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