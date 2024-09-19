Не хотіли слухати. Українці терплячі, але ж не до того, щоб не реагувати на невинну загибель своїх близьких і рідних, друзів та співгромадян.

Треба віддати належне нашим: склади ракет і КАБів знищені, а мешканці не постраждали. Це при тому, що руські бʼють по наших без розбору. Тому нам і мають дати більш далекобійну точну зброю, яка б знищувала зразу смертельні склади ворога на його території.

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Україні більше потрібні ракети миру, а не автомати чи міни контактної війни. Дайте Україні високоточну далекобійну гуманну зброю. Менше росіян загине!

Це було б розумним рішенням!

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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