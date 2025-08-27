Трамп міг розраховувати, що його особисті контакти з Путіним дозволять йому досягнути прориву. Тепер, коли він зрозумів, що це не працює, намагається уникати будь-якого тиску – бо і тиск не дає завершення війни.

Уявіть себе на місці президента США: ви запроваджуєте санкції, але, по-перше, Китай і Індія їх ігнорують і спокійно закуповують російські ресурси. По-друге, Путін навіть не думає завершувати війну.

Які у вас інструменти далі?

Допомога Україні? Так, інструмент, але він не гарантує швидкого фіналу. І найважливіше: він коштує сотні мільярдів доларів, які Трамп не горить бажанням витрачати.

