Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп тягне час

Віталій Портников
27 серпня, 2025 середа
20:06
Погляд

Можна, звісно, пояснювати ситуацію "особливими симпатіями" Дональда Трампа до Путіна. Але є й інший момент, про який варто говорити серйозно

Зміст

Трамп міг розраховувати, що його особисті контакти з Путіним дозволять йому досягнути прориву. Тепер, коли він зрозумів, що це не працює, намагається уникати будь-якого тиску – бо і тиск не дає завершення війни.

Уявіть себе на місці президента США: ви запроваджуєте санкції, але, по-перше, Китай і Індія їх ігнорують і спокійно закуповують російські ресурси. По-друге, Путін навіть не думає завершувати війну. 

Які у вас інструменти далі? 

Допомога Україні? Так, інструмент, але він не гарантує швидкого фіналу. І найважливіше: він коштує сотні мільярдів доларів, які Трамп не горить бажанням витрачати.

У результаті він опинився у глухому куті. І не тому, що у нього особлива симпатія до РФ, а тому, що президент США реально не має швидких і дієвих інструментів завершення конфлікту. 

Байден, до речі, був реалістичнішим і розумів, що США на тлі глобальних змін уже не мають тієї ваги, яку мали 20–25 років тому. А Трамп, застряглий у минулому, цього не хоче усвідомлювати. Або усвідомлює, але прагне, щоб інші не здогадалися.

Тому усі ці гойдалки – це банальне маскування бездіяльності. Трамп тягне час. І в цьому його наміри певною мірою збігаються з намірами Путіна: той тягне час, щоб продовжувати війну й примусити Україну до капітуляції. 

А Трамп тягне час, щоб не стало очевидним, що він безпорадний. І щоб, коли війна закінчиться капітуляцією України, можна було сказати: "Це рішення українців". А він? Він робив усе можливе: намагався домовитися з Путіним, не скасовував санкції, через європейців допомагав Україні. "Боровся за мир", одним словом. А те, що Україна не змогла перемогти Росію, – ну, "такі реалії". І він, звісно, не пропустить нагоди повторити: "Я ж попереджав. Україна – не та країна, яка може виграти війну проти такої держави, як Росія".

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
переговори з РФ
Колонка Віталія Портникова
Дипломатія
