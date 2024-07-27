Цінності в міжнародній політиці таки є
Злет Трампа та призначення кандидата у віцепрезиденти Венса знову активізували розмову про цінності та інтереси у міжнародній політиці
Дискусій було чимало, підсумуймо.
1. Цінності в міжнародній політиці існують.
Але, по-перше, не всі ними керуються, треба вміти розрізняти.
По-друге, цінності різні: у правих і в лівих, у постмодерністів і талібів цінності різні; універсальних "загальнолюдських" цінностей не існує.
По-третє, навіть коли ми відчуваємо єдність цінностей з кимось, це ще не означає, що й вони це відчувають; треба пояснювати й доводити.
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2. Часто буває, що інтереси в міжнародній політиці переважають цінності, або ж цінностей в когось немає зовсім (не мати цінностей -- це також різновид цінностей). Це не трагедія: треба вміти розмовляти мовою інтересів. Навіть тим, в кого є цінності, подібні до наших, краще доходить, якщо говорити мовою інтересів.
Окрім того, постійна апеляція до цінностей і невміння сформулювати інтереси викликає сумнів в тому, чи цінності реальні, чи лише декларовані (так, наприклад, модерні цінності означають, між іншим, вміння збалансувати інтереси по моделі "виграш-виграш", а невміння це зробити викликає сумнів у справжності модерних цінностей декларанта (слухачі моїх лекцій пам'ятають "помаранчевий піджак").
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3. Хотілося б, щоб міжнародна політика була заснована на цінностях, а не на інтересах. Але для того потрібно постійно самим демонструвати ці цінності. Це важко, складно й дорого. Але немає іншого способу. Вимагати від інших вірності цінностям, коли ми самі керуємося виключно інтересами, — лицемірство.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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