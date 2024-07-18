Рівно рік тому, коментуючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, писав: без паніки та розчарувань, нам запропонували дорослішати у несправедливому світі, де найкраща чеснота у міжнародних відносинах — ефективність.

Ми мали рік, аби об'єднати зусилля влади, опозиції, суспільства на спростування дією тих пояснень, що звучать за відомою з 2008 року формулою "Вступ України до НАТО є незворотним. Вступить, коли буде готова".

Влада натомість захопилась "Самітом миру", який не породив жодного наслідку, крім "сімейного фото".

Заходились підписувати угоди про співпраці в галузі безпеки, які називають (некоректно) "безпековими угодами" - і які натомість є лише деклараціями про наміри, кожну з яких іще тільки належить наповнити практичним змістом.

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Зрештою, вперлася у боротьбу з опозицією, коли не пустити Порошенка за кордон стало важливішим за отримання партнерської допомоги, а утиски медіа і поширення брехні на опонентів через телеграм-бачки — важливішими за інформаційну війну з ворогом.

Якби влада цей рік поводилася інакше — хіба це змінило б результати саміту? Упевнений, що так. Рішення скрізь приймають люди. Вони знаходяться під упливом ними ж придуманих правил, кліше і світосприйняття.

У 2022 якісний прорив України до ЄС і НАТО стався тому, що Україна — Армія і Народ — своїми діями спростувала очікування. І правила, традиції та закономірності світосприйняття Заходу почали грати на нашу користь. Скрізь люблять переможців і тих, хто руйнує стереотипи.

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У влади у 2023-24 зруйнувати стереотипи не вийшло. Замість вирішення по суті проблем, які живлять закиди у "корупції" і згортанні демократії — влада намагалася їх приховати, закрити рота опонентам і "взяти голосом", знову сподіваючись на спецефекти та "природний магнетизм".

Так це не працює.

Особливо в умовах, коли Захід, і справді, завис у пошуках відповідей на глобальні безпекові виклики, з яких російський імперіалізм — найагресивніший.

Бо, щоб нас чули та сприймали нашу версію кращого майбутнього:

таку версію треба мати,

її треба доносити одним голосом, використовуючи всі можливості,

демонстративно викорінювати те, що є розсадником "корупції" і звуженням демократії.

Наші внутрішні зміни мають стати найкращим агітатором і аргументом для партнерів змінити підхід.

Тож висновки за рік не змінились.

Треба працювати.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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