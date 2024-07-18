Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює
OPINION

"Природний магнетизм" у стосунках із Заходом вже не працює

Ростислав Павленко
18 липня, 2024 четвер
10:07
Погляд Ростислав Павленко

Якби влада цей рік поводилася інакше — хіба це змінило б результати саміту? Упевнений, що так

Зміст

Рівно рік тому, коментуючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, писав: без паніки та розчарувань, нам запропонували дорослішати у несправедливому світі, де найкраща чеснота у міжнародних відносинах — ефективність.

Ми мали рік, аби об'єднати зусилля влади, опозиції, суспільства на спростування дією тих пояснень, що звучать за відомою з 2008 року формулою "Вступ України до НАТО є незворотним. Вступить, коли буде готова".

Влада натомість захопилась "Самітом миру", який не породив жодного наслідку, крім "сімейного фото".

Заходились підписувати угоди про співпраці в галузі безпеки, які називають (некоректно) "безпековими угодами" - і які натомість є лише деклараціями про наміри, кожну з яких іще тільки належить наповнити практичним змістом.

Читайте також: Запрошення до тотальної війни

Зрештою, вперлася у боротьбу з опозицією, коли не пустити Порошенка за кордон стало важливішим за отримання партнерської допомоги, а утиски медіа і поширення брехні на опонентів через телеграм-бачки — важливішими за інформаційну війну з ворогом.

Якби влада цей рік поводилася інакше — хіба це змінило б результати саміту? Упевнений, що так. Рішення скрізь приймають люди. Вони знаходяться під упливом ними ж придуманих правил, кліше і світосприйняття.

У 2022 якісний прорив України до ЄС і НАТО стався тому, що Україна — Армія і Народ — своїми діями спростувала очікування. І правила, традиції та закономірності світосприйняття Заходу почали грати на нашу користь. Скрізь люблять переможців і тих, хто руйнує стереотипи.

Читайте також: Гіркий посмак Вашингтона. Чому НАТО і ЄС будуть не за Зеленського?

У влади у 2023-24 зруйнувати стереотипи не вийшло. Замість вирішення по суті проблем, які живлять закиди у "корупції" і згортанні демократії — влада намагалася їх приховати, закрити рота опонентам і "взяти голосом", знову сподіваючись на спецефекти та "природний магнетизм".

Так це не працює.

Особливо в умовах, коли Захід, і справді, завис у пошуках відповідей на глобальні безпекові виклики, з яких російський імперіалізм — найагресивніший.

Бо, щоб нас чули та сприймали нашу версію кращого майбутнього:

  • таку версію треба мати,
  • її треба доносити одним голосом, використовуючи всі можливості,
  • демонстративно викорінювати те, що є розсадником "корупції" і звуженням демократії.

Наші внутрішні зміни мають стати найкращим агітатором і аргументом для партнерів змінити підхід.

Тож висновки за рік не змінились.

Треба працювати.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Петер Сіярто
16 липня, 2024 вiвторок
Угорщина єдина з держав ЄС не підписала заяву, яка засуджує РФ, у Радбезі ООН
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
Ральф Шумахер
15 липня, 2024 понедiлок
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.84
  • EUR
    Купівля 45.15
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:56
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві обмежили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринок: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:33
Червінський у суді
Шевченківський райсуд Києва переніс засідання у ще одній справі щодо Червінського
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
10:07
На фото: статуетка премії "Еммі"
Премія "Еммі" оголосила номінантів: рекордсменами стали серіали "Ведмідь" та "Сьоґун"
10:00
Нельсон Манддела
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
09:53
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
ДПСУ: за день 87 чоловікам відмовили у виїзді за кордон через відсутність військового документа
09:41
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Ранки починаються з густої смуги диму: у 24-й ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру
09:35
новини Львівщини
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
09:28
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
Посадовця Офісу генпрокурора, викритого на одержанні хабаря, відправили під варту
09:21
Джеймс Девід Венс
Венс офіційно погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США від республіканців: основні тези промови
09:06
Мелані Браун
Мелані Бі зі Spice Girls отримала відзнаку за захист жертв домашнього насильства
08:57
ППО, обстріл, ЗСУ
Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі "шахеди"
08:55
Ексклюзив
окупанти
Схоже, що росіяни готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область, - Андрющенко
08:44
Оновлено
Херсонська область
Росіяни 17 липня обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: поранені 6 людей
08:42
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 18 липня: в Києві працювала ППО
08:39
авто з білоруськими номерами
Естонія заборонила в'їзд в країну авто з білоруськими номерами
08:25
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулося 144 бойові зіткнення. Найбільше атак ЗСУ відбили на Торецькому напрямку
08:17
олімпіада 2024
У Франції заарештували підозрюваного в підготовці нападів під час Олімпіади
08:13
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
08:00
OPINION
Михайло Басараб
Чим можна перемогти Росію
07:42
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 54 артсистеми й 50 БПЛА
07:33
діти, злочини росії
Росіяни відправили ще 91 дитину з ТОТ Луганщини до волгоградського центру "Воїн", - голова ОВА
07:30
Аналітика
Дональд Трамп
Замах на Трампа: як стрілянина на мітингу в Пенсильванії вплине на передвиборчу гонку в США
07:23
Оновлено
У Криму вночі було гучно: окупанти повідомили, начебто знищили 33 БПЛА й 10 надводних дронів
07:19
Оновлено
Джо Байден
Байден, в якого виявили коронавірус, розповів, як почувається
07:11
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування, в Азовському тримає 4 кораблі
07:03
Окупанти намагаються врятувати курортний сезон на ТОТ, обіцяючи субсидії місцевому турбізнесу
06:39
Рустем Умєров
"Ми знайдемо рішення": Умєров прокоментував можливість перемоги Трампа на виборах у США
06:04
Патрік Тернер
"Сказане під час виборчої кампанії не обов’язково перетворюється на факти": Патрік Тернер про вплив виборів у США на підтримку Києва
05:37
Сергій Кислиця
Кислиця зауважив, що версія Лаврова щодо атаки на Охматдит не збігається "з базіканням Небензі"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV