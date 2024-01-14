Коли тепер починають, нарешті, говорити з народом по-дорослому, треба тоді й табло повернути, а головне — всі інші кроки зробити, щоб маховик розкрутився в правильному напрямі.

Без відновлення довіри, справедливого підходу та залучення широких кіл до оборони та розвитку України буде складно.

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Не чекайте дива — воно все прийде, якщо залучити горизонтальні зв'язки та зрозуміти, що в тотальній війні отримують поразку чи здобувають перемогу не окремі політики, чи група причетних, а вся країна.

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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