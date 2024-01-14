У тотальній війні поразку чи перемогу здобувають не окремі політики, а вся країна
Усі наміри стали зрозумілими, коли в липні 2022 року заборонили показувати на табло людям курс валют
Коли тепер починають, нарешті, говорити з народом по-дорослому, треба тоді й табло повернути, а головне — всі інші кроки зробити, щоб маховик розкрутився в правильному напрямі.
Без відновлення довіри, справедливого підходу та залучення широких кіл до оборони та розвитку України буде складно.
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Не чекайте дива — воно все прийде, якщо залучити горизонтальні зв'язки та зрозуміти, що в тотальній війні отримують поразку чи здобувають перемогу не окремі політики, чи група причетних, а вся країна.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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