Уваги та зброї для України може стати менше. Це з поганого про удари США та союзників по єменських хуситах. З хорошого, — вже відбувся розкол малопрогнозованого ісламського світу, який ще недавно об’єднався в антизахідній риториці після війни у секторі Гази.

Тепер важлива частина ісламського світу опинилася на боці Заходу – саудити навіть надали американцям свій повітряний простір. Це вже стратегічна перемога Заходу, незалежно від результатів самої військової акції.

Хусити – це така "ДНР" у руках Тегерану. Хуситські угруповання атакують американські об’єкти зброєю з Ірану, який, формально, залишається поза прямим зіткненням. Але головне – хусити дестабілізують ситуацію на Близькому Сході, а це напряму впливає на ціни на нафту. І регулятором цих цін, відтак, може іноді ставати Тегеран. Після ударів по хуситах шанси Ірану дестабілізувати регіон зменшуються.

Є ще один суто внутрішньоамериканський аспект ударів по хуситах. Республіканська опозиція жорстко критикує Байдена за нерішучість і слабкість у зовнішній політиці (це трохи дивно звучить, зважаючи на гальмування республіканцями військової допомоги Україні та Ізраїлю, але це так). Так от, Байден у такий спосіб показує силу — свою й Америки.

І останнє. Третьої світової, як багато хто вже встиг написати, не буде. Єдина серйозна країна, яка теоретично може вступитися за хуситів — це Іран. Але він відкрито заступатися за хуситів не буде. Бо такі диктатури воюють лише з тими, кого вважають слабшими. Чого точно не скажеш про США та їх союзників.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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