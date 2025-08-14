Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Україна — де?
OPINION

Україна — де?

Олег Постернак
14 серпня, 2025 четвер
16:00
Погляд

Таке питання зараз будуть задавати більшість тих, хто спостерігає за спробою Трампа і Путіна припинити вогонь в Східній Європі через саміт в Алясці

Зміст

Насправді американці повинні бути зацікавлені у тому, щоб зовнішньо Зеленський був обов'язково залучений на стартовому етапі мирного процесу, адже це гарантує відносну результативність. Трампу потрібен ефект від чергової peace deal. 

Росія буде проводити очікувану кампанію з метою представити саміт в Алясці як "Ялта 2.0" про Україну без України. Але серйозні бонуси у поширенні цього наративу навряд чи отримає. 

Для українців рівень залученості Президента України в глобальну спробу пошуку миру є маркером подальшої оцінки значущості першої особи та легітимного сприйняття можливих домовленостей. Це треба розуміти чітко. 

Якщо Трамп обмежиться лише проміжним звірянням годинників у Британії, де була зустріч представників США, України та європейських країн — цього буде недостатньо для збереження рамок пристойності. Адже питання "як це все виглядає", якщо Україна не буде рівною стороною в темі обговорення "українсько-російського питання" не є останнім. 

Читайте також: Зустріч на Алясці. Території, санкції та початок передвиборчих сварок в Україні

Територіальне питання  є основним. Очевидно, саме його обговорювали Трамп і Зеленський у минулої середи телефоном. Мирна програма Віткоффа — Путіна ймовірно передбачає, що РФ готова припинити війну, якщо Україна погодиться поступитися Кримом, Луганською та Донецькою областю.

Корінь — у слові "поступитися". Я раніше писав і знову це зроблю, за жодних правових і політичних умов Україна не визнає жодну окуповану територію російською. Це політичне фіаско, пряма кримінальна відповідальність і порушення Конституції. 

А ідея можливого референдуму є просто бомбою уповільненої дії, хоча за певних обставин могла б стати зручним способом перенести відповідальність за історичне рішення з еліти на народ як єдиний суб'єкт суверенної влади. 

Якщо мова йде про "закрити очі" на фактичну окупацію — це вже відбувається. Тут важливо дивитись за рухами від влади. Якщо прогрів теми компромісу піде в дусі "давайте реалістично дивитись", повернено території дипломатичними методами —  це сигнал до болісного діалогу. 

Далі є ще два регіони — окупована частина Запорізької та Херсонської областей. Є інформація від американців, що начебто Путін погоджується відмовитись від претензій на них. Паралельно дуже активно поширюється теза про "обмін територіями". Що могло бути витлумачено деякими як бажання повернути їх в склад України, але в це слабо віриться. 

Читайте також: Зустріч Путіна і Трампа. Ціна для України

Путін буде зацікавлений зберегти контроль по лінії фронту, автоматично "підвісити" ці дві окуповані частини, перетворивши їх у буферну зону. Відмовитись від них — створення воєнно-стратегічної вразливості для РФ на майбутнє. 

"Обмін територіями" - якими? Україна не контролює нині значні території РФ, що дозволило б їй розраховувати на рівноцінне повернення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Ймовірно мова може йти про те, що РФ поверне контрольовані нею частини Сумської та Харківської областей. Тут також органічно напрошується торг щодо повернення Запорізької АЕС, але РФ буде намагатись щосили зберегти контроль за нею. 

А ще питання вступу України в НАТО. Воно наче не фігурує поки в меню мирного врегулювання як ключове і були чутки, запущені виданням Onet, що у пакеті мирних пропозицій відсутня заборона на вступ України до НАТО. Що вже породило думки про те, що Україна у випадку згоди на мирну програму Віткоффа — Путіна отримає гарантії безпеки у вигляді потенційного членства в Альянсі. 

Рубіж. Саме до цього моменту підходить Україна. Разом із серйозною внутрішньою розмовою, відновленням широкої політичної дискусії, страхом еліти перед ухваленням доленосних історичних рішень.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Данило Гетманцев
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Ігор Циганик
Автор Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
14:04
OPINION
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV