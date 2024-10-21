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OPINION

Україна і Республіка Корея тепер союзники

Валерій Чалий
21 жовтня, 2024 понедiлок
08:00
Погляд

Військові Північної Кореї фактично залучаються до російської війни проти України

Зміст

Північна Корея та Республіка Корея все ще у стані війни (договору про мир наразі немає, та навіть угоду про перемир'я Республіка Корея відмовилася підписувати).

Фактично виходить, що тепер Україна й Республіка Корея можуть стати союзниками у війні проти російсько-північно-корейських загарбників.

Об'єктивно напрошуються питання: чому в нас досі немає всіх необхідних у цій ситуації офіційних зустрічей між Україною та Республікою Корея, починаючи із проведення українсько-корейських політичних консультацій (не проводилися, здається з травня 2019 року), засідання Спільної українсько-корейської комісії зі співробітництва у сфері оборонної промисловості та матеріально-технічного забезпечення, закінчуючи терміновими зустрічами міністрів закордонних справ, міністрів оборони та президентами?

Читайте також: Чи може Кім відправити 150 тисяч корейців в Україну?

Зрозуміло, що все потребує часу на підготовку, але й заяв про це не чути.

Динаміку дипломатичних ініціатив і відповідних дій у такій війні треба тримати!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
КНДР
Південна Корея
Кім Чен Ин
Війна з Росією
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