1. Російський суспільний договір навколо цієї війни зводиться перш за все до грошей. Російське суспільство де-факто розділене таким чином: 30% ура-патріотів, 23% - ліберали, та всі інші — болото. Але при цьому можемо чітко сказати, що як мінімум половина населення настроєна на завершення війни без якихось особливих умов. Так от, вся ця конструкція тримається на грошах, які платять контрактникам.

2. Те, про що неодноразово говорилося, сталося. Кількість охочих обміняти гроші на життя стала меншою за потребу, особливо на фоні наростальної кількості мʼясних штурмів та проєкту збільшення набору приблизно на 12 тисяч контрактників на місяць. Це при тому, що недобір від нинішніх 30 тисяч становить у середньому 3-5 тисяч на місяць.

3. Виходячи з вищесказаного Путіну потрібно у 2025 році додатково до нинішніх даних знайти як мінімум 150 тисяч солдатів.

4. Досі Кіми ніколи не посилали ні 150, ні 15 тисяч кудись за кордон. Ні навіть тисячу. В логіці Північної Кореї військовий — носій страшної таємниці. А тому його ніколи нікуди не випускали. Чи зміниться щось зараз? Поки це відкрите питання.

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5. Снарядні контракти від РФ дали можливість режиму Кімів відійти від китайського впливу. І все, що він робить на кордоні з Південною Кореєю — це демонстрація субʼєктності. Кім зараз переживає свій, можливо, найбільший зоряний час. Але його головна ціль точно не створення армії найманців для Росії.

6. Головна ціль РФ — купити живе мʼясо без зобовʼязань. Приклад Ірану показав, що як тільки доходить до реальних воєнних обіцянок (не обмежений контингент, як у Сирії, а суттєва воєнна підтримка), Кремль старається мовчати та відійти вбік. Це явно не зовсім те, що хотів би Кім. Тим більше він розуміє: в майбутніх переговорах із Заходом Путін буде пробувати продати не мир в Україні, а те, що він може зупинити Пхеньян від майбутніх воєн.

7. Зараз розпочалися великі фінансові торги. Кім відкритий до пропозицій від РФ. Він розуміє, наскільки Путіну критично знайти людей. Тому саме Кім може диктувати свій цінник. Я схиляюся до того, що в результаті корейської армії (особливо в такій кількості) не буде в короткостроковій перспективі точно, в середньостроковій — менш вірогідно, ніж можливо. Але головне питання — ціна. Путін має можливість у цьому році заплати цю ціну, яка для Пхеньяна є фантастичною, а для РФ 10-15 млрд доларів не є критичними.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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