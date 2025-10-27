1. Санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися: вибори відбудуться на початку листопада'2026, і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.

2. Варто звернути увагу на те, що відразу після запровадження санкцій, один з головних гравців республіканської партії й один з головних авторів "антиросійської законодавчої архітектури" Ліндсі Грем зустрівся з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії. Читайте також: Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?

3. Але при цьому складається така ситуація, за якої демократи також змушені (через позицію виборців) підтримувати Україну. І це вперше за останні три виборчих цикли, коли Україна консолідує обидві американські партії, а не стає частиною імпічменту Трампа чи скандалів з сином Байдена.

Вибори лише стартували. І для нас надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів. Я хочу звернути окрему увагу на те, що такий сценарій (розсварити партії руками України) буде обовʼязковою задачею для російських спецслужб. І тут ми маємо памʼятати одну стару істину: велика частина зовнішніх проблем України є частиною внутрішніх скандалів і роботи корисних ідіотів в Києві. Просто, щоб стало зрозуміліше: всі найскладніші рішення для нас, яке приймав МВФ, були вигадані в Києві (підняття ціни на газ у два рази й тому подібне).