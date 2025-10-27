Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Україна стає частиною американських виборів 2026
OPINION

Україна стає частиною американських виборів 2026

Вадим Денисенко
27 жовтня, 2025 понедiлок
10:02
Погляд

Це, напевне, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти

Зміст

 1. Санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися: вибори відбудуться на початку листопада'2026, і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.

2. Варто звернути увагу на те, що відразу після запровадження санкцій, один з головних гравців республіканської партії й один з головних авторів "антиросійської законодавчої архітектури" Ліндсі Грем зустрівся з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії. 

Читайте також: Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?

3. Але при цьому складається така ситуація, за якої демократи також змушені (через позицію виборців) підтримувати Україну

І це вперше за останні три виборчих цикли, коли Україна консолідує обидві американські партії, а не стає частиною імпічменту Трампа чи скандалів з сином Байдена.

Вибори лише стартували. І для нас надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів. Я хочу звернути окрему увагу на те, що такий сценарій (розсварити партії руками України) буде обовʼязковою задачею для російських спецслужб. І тут ми маємо памʼятати одну стару істину: велика частина зовнішніх проблем  України є частиною внутрішніх скандалів і роботи корисних ідіотів в Києві. Просто, щоб стало зрозуміліше: всі найскладніші рішення для нас, яке приймав МВФ, були вигадані в Києві (підняття ціни на газ у два рази й тому подібне). 

Росіяни не зможуть створити проблему, яку ми самі не створимо і головне, самі ж не розкрутимо.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

