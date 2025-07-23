Підпис президента під законом, що руйнує соціальний договір посеред війни, підриває довіру із західними партнерами, ставить під питання європейську інтеграцію, змушуючи у Кремлі відкорковувати шампанське і просто радує всіх корупціонерів України, народжує і певні філософські роздуми. Як спосіб боротьби із відчаєм, фрустрацією і безнадією.

Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий.

Я завжди скептично ставився до цієї ідеї. Авторитарної України. Бо країна не та. Бо на двох українців три гетьмани, як відомо. Але головне — відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти. Яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і наддоходів.

Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний. І суперечить людській природі. І ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. І Білорусь — бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась. Читайте також: Чому одразу російський вплив на НАБУ?

І це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Над треба було бути ринковою демократією, щоб залучати зовнішнє фінансування.

І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.

Дотепер. Бо війна подарувала цю ренту. Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Яка приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. І от тут з'явилась рента. З'явились гроші, які можна розподіляти.

І зʼявилась база для авторитарного режиму в Україні.

Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. І тут Європі просто по барабану, авторитарна тут Україна, корумпована чи якась інша. Головне, щоб стримувала російську агресію. І за це Європа ладна платити навіть чорту.

В результаті в Україні може виникнути авторитарний режим. Ренту якого забезпечує війна. Фактично, люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуації 21 століття, коли основа основ — людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Чи можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки князівств якої складала работоргівля. Торгували слов'янами, до речі. Читайте також: Влада вимагає не заважати їй красти

І я не знаю, що робити з цією думкою. Бо від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України. Яку я не хочу бачити.

Іноді одне голосування здатно змінити все. Знищити репутацію людей, які її мали. І забрати надію у тих, хто ще вірив.