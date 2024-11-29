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OPINION

Українцям готували Бабин Яр та Сибір

Марина Данилюк-Ярмолаєва
29 листопада, 2024 п'ятниця
14:00
Погляд

Про що нас не попередили політичні еліти

Зміст

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив зустрітися з усякими блогерами. Поговорити про  життя, мобілізацію та перемогу. 

І так трапилось, що серед людей пристойних затесались гниди.

Цитую Андрія Качора, нині військовослужбовця: "З величезним здивуванням довідався, що на зустрічі Головкома з "блогерами та військовими експертами" був присутній такий собі Валентин Гладких. Я був щиро впевнений, що це тіло після 24 лютого зникло ген за обрієм, бухає денатурат і більше ніде не продукує публічно свій маразм. Але ні. Стоїть на фото прямо за правим плечем пана Сирського.

Я нагадаю, що це за персонаж. 

За кілька днів до 24 лютого 2022 року під час шоу "право на владу" на 1+1 (випуск, до речі, тоді називався "панічна атака") Валентин гладких видав дуже емоційний спіч, звертаючись до українців. У ньому він відверто глузував з тих, хто очікував повномасштабного вторгнення Росії. І намагався заспокоїти українців буквально такими сентенціями: "Деякі категорії населення будуть інтерновані, деякі арештовані. Проти когось будуть вжиті репресії. Когось відженуть в Бабин Яр і розстріляють навіть. Але більшість населення просто, короче, поженуть працювати, платити податки й життя буде йти своїм плином!". 

І справді — 14 лютого 2022 року був такий ефір, де згаданий експерт переконував, що розстріли активістів та інтелігенції — то така звична справа, як вийти за пивом у супермаркет. 

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Дивно, що легалізація специфічних осіб на заходах у Головнокомандувача ЗСУ відбувається на тлі двох цікавих новин про мрії Росії зробити тут геноцид і остаточно розв'язати українське питання. 

Перше — російське Міноборони витягло знову карту про три сорти українців. І трошки її адаптувало з ідеєю продати американцям. Цікаво, що українців 2 сорту суттєво побільшало. 

А друге — українська розвідка дізналась, що всі ці три сорти завʼязані на тому, аби вчинити геноцид по-новому. 

Очільник ГУР МО Кирило Буданов під час виступу на форумі "Геноцидні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" перелічив, кого окупанти вважають найбільшими ворогами: "До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування".

Розвідник уточнив, що російські окупанти заздалегідь отримували інструкції щодо розташування колективних могил. 

Певно, це і мали бути ті самі розстріляні в Бабиному Яру за версією тих самих політологів з ефіру "Право на владу" у лютому 2022 року. 

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А що б було з іншими українцями, спитаєте ви?

Цитую інтервʼю для УП колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова за квітень 2024 року. "6 вересня 21 року вийшла стаття Шойгу (міністра оборони РФ, – ред.), яка називалася "Про нові міста Сибіру". (…) Уважно її тоді прочитавши, ми розуміли, що бажання коштом (…) нашої країни будувати Сибір, (…), у них ніколи не зникне. Шойгу просто озвучив цей план – побудувати від 3 до 5 великих міст від 300 тисяч до мільйона населення, і, відповідно, це мають бути українці. Усі повідомлення, які нам надавала розвідка партнерів, були про концтабори, фільтраційні табори, а також фізичне знищення президента та вищого політичного керівництва на першому місці". 

І тут же самі автори з Росії дивувались, а звідки взяти скільки людей. Якщо за Уралом скільки трудових ресурсів не живе. 

Тож можна припустити, що окремі топполітики посміхались на тому ефірі, де новоспечені "військові експерти" розказували, що розстріли в Бабиному Яру, — то нічого страшного. Всі все знали. Утім, не попереджали українських громадян, аби "не було паніки".

Те, що Росія завжди прагнула знищити українців — фізично або на будівництві в Сибіру — не новина. Та попри все, — це додатковий штрих до портрета, хто і як готувався до війни. І хто саме ходить до пана Сирського під виглядом патріотичних блогерів. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
колаборанти
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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