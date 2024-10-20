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OPINION

Уряд національної єдності: Україні потрібна динаміка

Валерій Чалий
20 жовтня, 2024 неділя
14:05
Погляд

Україні зараз насамперед потрібна Стратегія національної стійкості та конкретні комплексні плани її реалізації

Зміст

Бажано, щоб під неї були закладені відповідні ресурси. Зокрема, кадрові та управлінські.

Якщо говорити про покращення державного управління, то це може бути уряд "національного порятунку", "національної єдності", "національного розвитку" – це вже як хто бачить...

Поки цього немає, треба спробувати запроваджувати антикризові елементи вже зараз.

Одним з чинників, які сприяють зловживанням та корупції, а відтак – неефективності державного управління, є довге, “навіть укорінене” перебування одних і тих самих осіб на владних посадах.

Пропоную поширити принцип ротації, який добре працює, скажімо, на дипломатичній службі, а також зараз запроваджується в ЗСУ на інші структури та посади.

Почати можна з керівників та членів МСЕК та ТЦК. Два-три роки (а в умовах війни може й менше) – і незворотна горизонтальна ротація (в окремих випадках – вертикальна з підвищенням або навіть пониженням посади чи звільненням; продемонстрував реальний результат – пішов на підвищення, не зміг – на нижчу посаду). Зрозуміло, що це треба законодавчо і нормативно врегулювати.

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Не завадить також розширити цей принцип і на більше охоплення посад державних службовців.

Є питання до скорочення термінів роботи (насправді часто-густо – забезпечення легальної оплати іншої діяльності) представників держави в різного штибу наглядових радах.

Окрема історія зі наростаючою в геометричній прогресії новою категорією “недоторканих” – численних помічників, радників та радників радників. Причому залишати у владних установах осіб, які не підпадають під законодавство про державну службу, антикорупційне чи стосовно захисту державної таємниці – це створювати додаткові ризики в умовах війни.

Зрозуміло, що базове питання – чому саме суперлояльних, безпринципних та орієнтованих на власні прибутки (насамперед, незаконні) та здатних на всякі “схематози” осіб обирають для здійснення влади, але це комплексна проблема, яку швидко не вирішиш. Попри складність, ключове – має бути відповідальність тих, хто такі "цінні кадри" обирає на відповідальні посади, і які вимоги перед ними ставить.

Україні потрібна зараз динаміка, і не лише латання дірок, але й підвищення якості державного управління в умовах тотальної війни.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України в США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
політика
корупція в Україні
уряд Шмигаля
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