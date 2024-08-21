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OPINION

В Україні дивує хіба що справедливість

Євген Магда
21 серпня, 2024 середа
18:01
Погляд Євген Магда

Скільки не розповідай про успіхи на Курщині, багатьох цікавить ситуація у Донецькій області. Що ж, перенесімося туди

Зміст

Як відомо, мешканців Покровська екстрено евакуюють, адже зупинити стрімке наближення окупантів не вдається. Одна з головних причин – брак фортифікацій.

І це персональна відповідальність нинішнього голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, який протягом 3 років очолював Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію. Проте винесення запобіжного заходу в справі про його незаконне збагачення постійно переносить ВАКС. Незалежний та неупереджений.

Саме Кириленко ніс персональну відповідальність за ситуацію в регіоні, бо зведення фортифікацій другої та третьої лінії – сфера відповідальності місцевої влади та уряду, не військових. Тим більше у регіоні, де бойові дії тривали з 2014 року. Проте замість практичної роботи Павло Кириленко успішно обростав цінним майном: 21 об’єкт нерухомості та 1 автомобіль класу люкс.

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До слова, брат чиновника — офіцер спецслужб так званої ДНР, і про це говорили ще до широкомасштабного вторгнення. Реалії сучасної України: один брат воює проти України, інший – розкрадає Україну, підриваючи її обороноздатність.

Судовий процес над Кириленком мав би стати принциповим і показовим, адже його дії – це фактичне мародерство. Проте суддя ВАКС надто зайнятий і розглядає іншу справу, тож запобіжний захід Кириленку досі не обрали.

Когось здивує, якщо Кириленко "несподівано" опиниться за кордоном? Чи зникне з поля зору правоохоронців? На жаль, зараз в Україні дивує хіба що справедливість.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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Теги:
Новини
Економіка
Україна
політика
корупція в Україні
Війна з Росією
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