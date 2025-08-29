Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Вибити зуби... якщо не ловити ґав
OPINION

Вибити зуби... якщо не ловити ґав

Ростислав Павленко
29 серпня, 2025 п'ятниця
20:05
Погляд

Сьогодні у Києві день жалоби. Знову. Черговий злочин рашистів знов перекреслив усі аргументи про "Путін теж шукає миру", "повітряне перемир'я можливе" - та інші, які дико звучать для будь-якого мешканця Сум чи інших прифронтових громад, але чомусь не полишають чимало умів в Україні та світі

Зміст

Чіткий почерк: зруйновані будинки, загиблі, десятки поранених.

Цього разу Росія обстрілювала столицю майже 9 годин — шахеди, балістичні й крилаті ракети. Під завалами ще лишаються люди. Вже відомо про щонайменше 23 загиблих і понад півсотні поранених; серед загиблих і поранених — діти.

Знову знесено цілий під’їзд у житловій п’ятиповерхівці. Зруйнований торговельний центр, пошкоджені офіси.

Зокрема, представництво ЄС і "Британський дім". Дуже імовірно, що не випадково: граються у символізм і намагаються залякати за підтримку України.

Президент і міністри говорять про "робимо все можливе". Сварять Китай і Угорщину. 

Але після 3,5 років повномасштабної війни, і обговорення тих самих висновків після кожного обстрілу, час питати за незроблене. І вимагати зробити.

1. Удари відплати

Найкращий спосіб припинити обстріли — нищити засоби, а також завдавати неприйнятної шкоди ворогові.

Цього разу наче є про що говорити. Уражені ще два рашистських НПЗ, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Продовжується руйнування постачання пальним як армії вторгнення, так і півдня, а в перспективі й центру Росії, експорту нафти "Дружбою" та портом Усть-Луга. Оглядачі рахують збитки рашистів…

Це однозначно добре. Але таким операціям досі бракує ефекту накопичення. Ворог встигає відремонтуватися і відновитися.

Ні, удари не марні — шкода для ворога безсумнівна, відволікання ресурсів теж значне. Але для якісного ефекту потрібна постійність. У рашистів мають бути не кілька чорних днів, а відчуття чорного провалля, в яке вони заглиблюються все дужче. Вони мають знати, що, поки триває агресія проти України, ставатиме тільки гірше. Це не перебити жодною пропагандою. Але це і потребує значно більших ресурсів.

Ми чули принаймні про три "проривних" розробки, які здатні доставити війну хоч до Москви, хоч деінде на європейській частині. "Фламінго", "Довгий Нептун", "Паляниця" і загалом концепція дрон-ракети… Навіть рекламний алгоритм ФБ підтягує відомості про нові розробки дальніх дронів, ТТХ яких звучать чарівною музикою…

Читайте також: Вийти з ідеального шторму

Де це все? Де обіцяні Зеленським "тисячі ракет, десятки тисяч дронів"? Кошти є. І українські (особливо якщо тирити поменше), і партнерські. Виробництва давно можна було б розгорнути — або в захищених локаціях, або у партнерів поблизу нашого кордону. Було б уміння. 

Нема?  У кого саме? Чому він/вона досі на посаді? Чому запити про це ігноруються, а українцям підсовують чергові шоу і провокують  дискусії на штучні теми?

2. Захист неба

Це у продовження запитань про ракети та дальні дрони.

Не бракує бравурних повідомлень про "дрони-перехоплювачі", "масові ракети", лазерні та інші новітні системи. Але вони здебільшого повідомленнями й лишаються.

Натомість навіть вогневі групи, які як "засіб останньої надії" борються із шахедами, скаржаться на брак людей і озброєння. Засоби радіоелектронної боротьби та протидії технічним розвідкам постачаються "пізно і мало". Проривні розробки, як-от проєкт "Ай-Петрі", ігноруються — бо ж за ними стоїть Порошенко, а ОПа велить не мати з ним справ.

Дрібʼязкове політиканство ОПи і розквітлі корупційні схеми не дозволяють адекватно і швидко посилювати систему ППО — і тому рашисти, з усім їхнім бардаком, але продовжують вбивати, нарощуючи кількість в якість ракет, дронів і відповідно — влучань і жертв.

Відповідними викладками переповнені соцмережі — але ОПі байдуже. Що має статися, щоб ставлення змінилося? Чекають влучання у Банкову?

3. Цивільний захист. Укриття

У червні 2023 року, після скандалу із загибеллю сімʼї на порозі зачиненого бомбосховища, "Європейська Солідарність" подала законопроєкт 9358 - щодо окремої програми для будівництва укриттів, сховищ, малих укриттів для громадських місць, і зазначенням стандартів для них і виділенням належних коштів.

Читайте також: "Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?

Проєкт навіть не розглядали. ОПа і "слуги" все ж знають самі. А якщо що — провину можна перекинути — чи на місцеві громади (в яких постійно забирають кошти), чи й на самих українців (не слухають мудрих порад і "не ходять в укриття"- яких може банально не бути, чи які можуть не відповідати вимогам безпеки).

Жодне з цих питань — не нове. Після кожного обстрілу, особливо столиці, актуалізуються. На їх вирішення виділяються сотні мільярдів коштів платників податків, мільярди доларів і євро від партнерів. Але знову і знов — питання не вирішуються. Бо так поки можна. Так звичніше і зручніше. Війна і смажений півень — десь поки "там". У крайньому разі можна буде прийняти принизливі умови "миру" - і звинуватити в тому партнерів.

Такий от нехитрий план. 

Винуватець — безперечно, Путін. Це він запускає ракети й дрони по житлових кварталах.

Але правда й у тому, що влада України досі не бажає діяти на випередження, берегти життя людей і підвищувати безпеку громад.

Україна, маючи підтримку союзників, маючи унікальний потенціал суспільства, маючи щирий порив волонтерів, — може і здатна вибити зуби масивному, але тупому російському ведмедю. Все залежить від здатності управляти тим, що маємо — і не ловити ґав.

Це злочинна бездіяльність — ігнорувати свій обовʼязок, а потім на руїни носити квіточки та плюшевих ведмедиків.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
ППО
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Автор Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Київ
+24.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
21:09
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 29 серпня
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:41
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна стосовно України, - Reuters
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
16:00
Кая Каллас
"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:53
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський заявив, що дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не має впливу на обороноздатність України
15:50
Верховна Рада
Нардепи підготували постанову про відновлення трансляцій засідань Ради
15:25
Патріарх Кирило
"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
15:23
Червоний Хрест
Кількість зниклих безвісти у світі зросла на 70% за останні 5 років, – Червоний Хрест
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV