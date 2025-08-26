"Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?
Набирати/призначати на державну службу військових/ветеранів — за умов їхнього бажання і компетентності (або можливостей ці компетентності підтягнути) - це важлива моральна норма і навіть потреба, з огляду на нинішню структуру українського суспільства і те, яку вагу і частку у ньому мають військові
Але зараз ця ідея Офісу — як з підручника "5 простих кроків до популізму".
Уже очевидно, що ветерани/військові опиняться у всіх можливих списках усіх прохідних і непрохідних партій, нових політичних сил, старих політичних сил — якщо вони ще остаточно не помруть або не помітять, що вони померли, і вирішать десь висуватися.
Ми можемо очікувати партію ветеранів, партію волонтерів і ветеранів, партію військових з радикальними поглядами, партію військових з ліберальними поглядами, партію медійних військових, партію немедійних військових, партію військових і Зеленського, партію військових і не-Зеленського, партію хз кого в сорочці хакі з бігборда — і знайдеться якась кількість людей, які проголосують навіть за це останнє.
Але питання в тому, що військові — це не квота і не спроба підтримати підупадений рейтинг.
Держава Україна є справою усіх громадян, і військових в першу чергу — в усіх напрямках.
Але повторю — не задля піару і заголовків, а з метою можливостей робити реформи, а з метою зміни оптики на справи в державі, а з метою реального впливу.
Але популізм відкидає будь-які реформи.
Читайте також: Що приховує "реформа" Офісу президента?
Реформи — це неприємно, це складно пояснити "простим людям", це часто відкладені в часі наслідки, якими не завжди на виборах скористаєшся, це часто відторгнення частини аудиторії — і ситуативно реформи найчастіше понижують рейтинг, а не підвищують його.
Тому що в цих умовах зможуть змінити ветерани/військові?
Бо повірити, що хтось із цього Офісу готовий палити свій рейтинг, я не можу, адже все показує, що навпаки.
І ще важливий комунікаційний момент, який не може не впадати в око.
Це, власне, характер комунікації на цю тему, як і на всі інші.
Мій улюблений тг "Вертикаль", з яким ми іноді вступаємо в діалоги в паралельних світах телеграму і фейсбуку, не розчарував і цього разу.
Ця їхня інтонація ненависті та агресії до тих, хто має іншу точку зору, це щось.
Читайте також: Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
Той ступінь жовчі, який там пропонують суспільству, не є нормальним.
Але, на жаль, єдиний спосіб комунікації, який вони освоїли, це розпалювання ворожнечі всередині суспільства.
А це ж ще не вибори, а лише довиборчі конвульсії.
А повага до військових — це дуже системний підхід, а не оце все.
Наприклад, чи могла б людина демобілізуватись задля державної служби?
Звичайна людина, звичайний непублічний військовий/військова?
Певне, що ні.
Тому популізм він і є популізм.
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
