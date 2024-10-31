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OPINION

Вибори у США: чи поведуться американці на популізм

Віктор Бобиренко
31 жовтня, 2024 четвер
14:04
Погляд

Українці вже побачили, що можна вибрати оце щось таке. І потім вся нація стоїть на межі знищення*

Зміст

Погано, коли несистемний політик приходить до влади. Тоді він може намагатися зламати систему під себе.

Погано, коли популісти приходять до влади. Тоді: "Я порішаю війну за день", "просто пєрєстать стрєлять", "стіна на кордоні з Мексикою розв'яже всі питання", "вчителям зарплати по 4 тисячі баксов".

Найгірше, якщо несистемний політик, який є трешовим популістом, до всього цього ще й цинік. Тоді йому взагалі пофіг, він "вам нічєво нє должен".

А самий лютий піп*ц, коли він до цього ще й нарцис. Тоді він робить тільки хє*ню, а впевнений, що він найвеличніший лідер сучасності.

Українці вже побачили, що можна вибрати оце щось таке. І потім вся нація стоїть на межі знищення.

Американцям це лише загрожує.

Хай їм дасть Бог розуму не побігти з Трампом у бік прірви.

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Що там у них зараз?

Ситуація у "хитких штатах" станом на зараз:

  • Аризона (11 виборників): Харріс - 49,1%, Трамп — 48,8%; / + 0,3% Каміла;
  • Мічиган (16 виборників ): Харріс - 49,6%, Трамп — 46,5%;   / + 3,1 Каміла;
  • Невада (6 виборників): Харріс - 48,8%, Трамп — 48,3%;      / + 0,5% Каміла;
  • Пенсільванія (20 виборників ): Харріс – 50%, Трамп – 48,2%;     / + 1,8% Каміла;
  • Джорджія (16 виборників): Харріс - 48,4%, Трамп — 49,9%;            / - 1,5% Каміла;
  • Північна Кароліна (15): Харріс – 48,5%, Трамп – 49,6%;              / - 1,5%;
  • Вісконсин (10 виборників): Харріс - 48%, Трамп — 48,3%.     / - 0,3% Каміла.

Якщо тенденція з перевагою збережеться, то Трамп отримує три штати: Джорджію (16), Північну Кароліну (15), Вісконсин (10). Всього 41 виборник.

Каміла: Аризона (11); Мічиган (16); Пенсільванія (20); Невада (6). Всього 53 виборники.

Тримаю кулаки за Камілу.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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