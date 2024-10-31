Погано, коли популісти приходять до влади. Тоді: " Я порішаю війну за день ", " просто пєрєстать стрєлять ", " стіна на кордоні з Мексикою розв'яже всі питання ", " вчителям зарплати по 4 тисячі баксов ".

Погано, коли несистемний політик приходить до влади. Тоді він може намагатися зламати систему під себе.

Найгірше, якщо несистемний політик, який є трешовим популістом, до всього цього ще й цинік. Тоді йому взагалі пофіг, він "вам нічєво нє должен".

А самий лютий піп*ц, коли він до цього ще й нарцис. Тоді він робить тільки хє*ню, а впевнений, що він найвеличніший лідер сучасності.

Українці вже побачили, що можна вибрати оце щось таке. І потім вся нація стоїть на межі знищення.

Американцям це лише загрожує.

Хай їм дасть Бог розуму не побігти з Трампом у бік прірви.

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Що там у них зараз?

Ситуація у "хитких штатах" станом на зараз: