Вибори у США: чи поведуться американці на популізм
Українці вже побачили, що можна вибрати оце щось таке. І потім вся нація стоїть на межі знищення*
Погано, коли несистемний політик приходить до влади. Тоді він може намагатися зламати систему під себе.
Погано, коли популісти приходять до влади. Тоді: "Я порішаю війну за день", "просто пєрєстать стрєлять", "стіна на кордоні з Мексикою розв'яже всі питання", "вчителям зарплати по 4 тисячі баксов".
Найгірше, якщо несистемний політик, який є трешовим популістом, до всього цього ще й цинік. Тоді йому взагалі пофіг, він "вам нічєво нє должен".
А самий лютий піп*ц, коли він до цього ще й нарцис. Тоді він робить тільки хє*ню, а впевнений, що він найвеличніший лідер сучасності.
Українці вже побачили, що можна вибрати оце щось таке. І потім вся нація стоїть на межі знищення.
Американцям це лише загрожує.
Хай їм дасть Бог розуму не побігти з Трампом у бік прірви.
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Що там у них зараз?
Ситуація у "хитких штатах" станом на зараз:
- Аризона (11 виборників): Харріс - 49,1%, Трамп — 48,8%; / + 0,3% Каміла;
- Мічиган (16 виборників ): Харріс - 49,6%, Трамп — 46,5%; / + 3,1 Каміла;
- Невада (6 виборників): Харріс - 48,8%, Трамп — 48,3%; / + 0,5% Каміла;
- Пенсільванія (20 виборників ): Харріс – 50%, Трамп – 48,2%; / + 1,8% Каміла;
- Джорджія (16 виборників): Харріс - 48,4%, Трамп — 49,9%; / - 1,5% Каміла;
- Північна Кароліна (15): Харріс – 48,5%, Трамп – 49,6%; / - 1,5%;
- Вісконсин (10 виборників): Харріс - 48%, Трамп — 48,3%. / - 0,3% Каміла.
Якщо тенденція з перевагою збережеться, то Трамп отримує три штати: Джорджію (16), Північну Кароліну (15), Вісконсин (10). Всього 41 виборник.
Каміла: Аризона (11); Мічиган (16); Пенсільванія (20); Невада (6). Всього 53 виборники.
Тримаю кулаки за Камілу.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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