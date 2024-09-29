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OPINION

Вибори в США. Хто донатить кандидатам?

Юрій Богданов
29 вересня, 2024 неділя
18:01
Погляд

Хоча соціологічні опитування показують, що змагання між Гарріс і Трампом залишається напруженим, Гарріс випередила Трампа у зборі коштів

Зміст

У серпні Гарріс зібрала втричі більше грошей ніж Трамп. За місяць її кампанія отримала $361 мільйон, тоді як Трамп витратив на $32 мільйони більше, ніж зібрав ($130 мільйонів). Це стало результатом початку дорогої рекламної кампанії, спрямованої на зупинення зростання популярності Гарріс. За результатами серпня Демократична партія накопичила $109 млн резервів.

Користуючись з чого у Гарріс така перевага?

Перше — беззаперечна перевага у малих донатах. Після зняття Байдена з виборчої кампанії вона отримала величезну підтримку у рядових виборців демократів, в той час, як Трамп втратив більшість своїх дрібних донорів. Маргіналізація електорату вона така.

Друге — великі донори теж набагато прихильніші до Гарріс. Тоді як Трамп вимушений спиратися на підтримку традиційних нафтовиків (якої недостатньо) і шукати нові галузі, такі як криптовалюти.

Гарріс підтримують фінансова індустрія, технологічні компанії та Голлівуд. Її вже підтримали співзасновник Facebook Дастін Московіц ($3 млн), співзасновник Netflix Рід Гастінгс та співзасновник Ripple Labs Кріс Ларсен. Сюди ж йдуть ще купа представників венчурного капіталу та технологічних стартапів.

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Третє — повʼязане з першим — Каліфорнія. Рідний штат Гарріс  забезпечує їй мережу донорів, де кандидатка організовує різноманітні заходи для збору коштів.

Четверте — майже беззаперечна підтримка Гарріс у Голлівуді.

Це все і проявилось у серпні, забезпечивши трикратний розрив. Але деталізуймо.

Внески для Гарріс. У серпні Камала Гарріс отримала суттєву фінансову підтримку від донорів Волл-стріт, Кремнієвої долини та Голлівуду. Серед головних донорів Гарріс:

  • Фінансові гіганти: Брюс Карш (Oaktree Capital Management), Роберт Ставі (Bessemer Venture Partners), Садек Вахба (I Squared Capital).
  • Зірки Голлівуду: Скарлетт Йоханссон, Френсіс Макдорманд, Мейем Б'ялік (зірка “Теорії великого вибуху” і популяризаторка науки) тощо.
  • Засновники відомих брендів: Стейсі Бендет (Alice + Olivia) та Ребека Хессель Коен (LoveShackFancy).

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Внески для Трампа. Трамп отримав фінансову підтримку від нових джерел, включаючи криптоіндустрію, яку він активно приваблює. Серед головних донорів:

  • Ілон Маск: зробив свій найбільший внесок на користь Республіканської партії — $289,100 для підтримки кандидатів у Конгрес США від Республіканської партії. Від прямого фінансування Трампа Маск поки утримується.
  • Хедж-фонди та бізнесмени: Марк Андрессен (Andreessen Horowitz), Томас Петерффі (Interactive Brokers), Едвард Глейзер (власник Tampa Bay Buccaneers), а також мільярдерка Діана Хендрікс (будівельний сектор), яка зробила внесок у $10 мільйонів на підтримку MAGA Inc.

Майбутнє кампаній. Камала Гарріс та її головний передвиборчий фонд Future Forward PAC виділили $421 мільйон на рекламу до Дня виборів, що вдвічі перевищує $216 мільйонів, зарезервовані для кампанії Трампа та його MAGA Inc. Поточна динаміка витрат вже робить ці вибори одними з найдорожчих в історії.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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