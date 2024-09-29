Вибори в США. Хто донатить кандидатам?
Хоча соціологічні опитування показують, що змагання між Гарріс і Трампом залишається напруженим, Гарріс випередила Трампа у зборі коштів
У серпні Гарріс зібрала втричі більше грошей ніж Трамп. За місяць її кампанія отримала $361 мільйон, тоді як Трамп витратив на $32 мільйони більше, ніж зібрав ($130 мільйонів). Це стало результатом початку дорогої рекламної кампанії, спрямованої на зупинення зростання популярності Гарріс. За результатами серпня Демократична партія накопичила $109 млн резервів.
Користуючись з чого у Гарріс така перевага?
Перше — беззаперечна перевага у малих донатах. Після зняття Байдена з виборчої кампанії вона отримала величезну підтримку у рядових виборців демократів, в той час, як Трамп втратив більшість своїх дрібних донорів. Маргіналізація електорату вона така.
Друге — великі донори теж набагато прихильніші до Гарріс. Тоді як Трамп вимушений спиратися на підтримку традиційних нафтовиків (якої недостатньо) і шукати нові галузі, такі як криптовалюти.
Гарріс підтримують фінансова індустрія, технологічні компанії та Голлівуд. Її вже підтримали співзасновник Facebook Дастін Московіц ($3 млн), співзасновник Netflix Рід Гастінгс та співзасновник Ripple Labs Кріс Ларсен. Сюди ж йдуть ще купа представників венчурного капіталу та технологічних стартапів.
Читайте також: Чи погодиться Байден стати президентом України
Третє — повʼязане з першим — Каліфорнія. Рідний штат Гарріс забезпечує їй мережу донорів, де кандидатка організовує різноманітні заходи для збору коштів.
Четверте — майже беззаперечна підтримка Гарріс у Голлівуді.
Це все і проявилось у серпні, забезпечивши трикратний розрив. Але деталізуймо.
Внески для Гарріс. У серпні Камала Гарріс отримала суттєву фінансову підтримку від донорів Волл-стріт, Кремнієвої долини та Голлівуду. Серед головних донорів Гарріс:
- Фінансові гіганти: Брюс Карш (Oaktree Capital Management), Роберт Ставі (Bessemer Venture Partners), Садек Вахба (I Squared Capital).
- Зірки Голлівуду: Скарлетт Йоханссон, Френсіс Макдорманд, Мейем Б'ялік (зірка “Теорії великого вибуху” і популяризаторка науки) тощо.
- Засновники відомих брендів: Стейсі Бендет (Alice + Olivia) та Ребека Хессель Коен (LoveShackFancy).
Читайте також: Як Трамп знижуватиме ціни на нафту
Внески для Трампа. Трамп отримав фінансову підтримку від нових джерел, включаючи криптоіндустрію, яку він активно приваблює. Серед головних донорів:
- Ілон Маск: зробив свій найбільший внесок на користь Республіканської партії — $289,100 для підтримки кандидатів у Конгрес США від Республіканської партії. Від прямого фінансування Трампа Маск поки утримується.
- Хедж-фонди та бізнесмени: Марк Андрессен (Andreessen Horowitz), Томас Петерффі (Interactive Brokers), Едвард Глейзер (власник Tampa Bay Buccaneers), а також мільярдерка Діана Хендрікс (будівельний сектор), яка зробила внесок у $10 мільйонів на підтримку MAGA Inc.
Майбутнє кампаній. Камала Гарріс та її головний передвиборчий фонд Future Forward PAC виділили $421 мільйон на рекламу до Дня виборів, що вдвічі перевищує $216 мільйонів, зарезервовані для кампанії Трампа та його MAGA Inc. Поточна динаміка витрат вже робить ці вибори одними з найдорожчих в історії.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе