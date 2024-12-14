Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Віктор Хафезович Янукович і Башар Федорович Асад
OPINION

Віктор Хафезович Янукович і Башар Федорович Асад

Віктор Пушкар
14 грудня, 2024 субота
14:03
Погляд

Роль одіозних особистостей в історії часто перебільшується

Зміст

Янукович міг так і лишитися завгаром, якби не соціальний запит на керівника з подібним психологічним профілем і не вибір московитських спецслужб, які його копняками запхали в оточення Кучми. Разом із ним паралельно розглядалась кандидатура Медведчука, який досі давиться жабою на конкурента. 

Перемога Януковича на президентських це не лише технології Манафорта, але і факапи опонентів. Меморандум єдності від Ющенка, який його воскресив із політичних трупів. Портнов у штабі Тимошенко, який саботував роботу. А потім перебіг до ПР, і навіть в СІЗО не носив передачі Юлії Володимирівні. Московські технологи, нав'язані Яценюку, які знищили його шанси на вихід у другий тур.

Башар Асад не збирався стати диктатором після батька. У нього був старший брат, який розбився, ганяючи по шосе в автомобілі, хоча мав персонального водія. Башар майже прижився в Британії, хотів бути лікарем. Але сімейний тиск змусив його повернутись. Разом із кріслом він успадкував батьків диван (у сенсі групи радників). 

Читайте також: Ніхто не знає майбутню конструкцію сирійського вузла

На відміну від Хафеза, який став чудовиськом за власним вибором, після перемоги у двох військових переворотах, Башар успадкував сімейний бізнес.  Так само як він міг успадкувати магазин одягу або лікарню. Ось така банальність зла виходить.

Чому московитська еліта вибрала наступником Єльцина малопомітного від землі полковника ФСБ, а не досвідченого Примакова чи харизматичного генерала Лебедя? Бо розраховувала, що полковник буде керованим. А вийде з-під контролю, буде легко замінити на іншого. Вони погано вчили історію СРСР. Малопомітний на фоні Леніна і Троцького Сталін зрештою викопав їм обом могили. Справу Леніна продовжив офіційно. А у Троцького позичив його радикальні ідеї без посилання на автора...

Моралі не буде. Але буде висновок. Кожна маленька людина без особливих властивостей може стати видатним злочинцем. Якщо потрапить під відповідний соціальний тиск і збіг обставин. І якщо диктатора вдалося скинути, десь поруч він відклав личинки. З яких, за певних обставин, може вирости новий Хафез Віссаріонович Путін. Пильнуйте за личинками...

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Сирія
Володимир Путін
Віктор Янукович
Башар Асад
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
Валерій Маркус
Автор Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
Сергій Ребров
Автор Дмитро Марценишин
13 грудня, 2024 п'ятниця
Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
15:24
Швейцарія
У Швейцарії заборонять нацистську символіку на тлі зростання антисемітизму
15:24
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ, МЗС і національній команді відреагували
15:12
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо і відбуватимуться переговори, то це не означає, що стихне поле бою, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
14:54
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вдень 14 грудня
14:48
на фото: Джим Керрі
"Говорив більше про відпочинок": Джим Керрі заявив, що повертається до акторської кар'єри, після заяв про вихід на пенсію
14:46
На Полтавщині підлітки в підвалі побили хлопця: поліція розпочала кримінальне провадження
14:40
На фронті загинув український актор Яків Ткаченко
14:39
Херсонська область
Окупанти вдарили по Новоолександрівці на Херсонщині: постраждала жінка
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Необхідна ініціатива щодо об'єднання сил по колу Київ - Єрусалим - Вашингтон": Безсмертний про послаблення позицій Путіна
14:08
ППО, резерви та підтримка ОПК: Міноборони обговорило з Північнобалтійськими країнами плани допомоги Україні на 2025 рік
14:03
Сербія
США планують накласти санкції на головну нафтогазову компанію Сербії через те, що її акціями володіє російський Газпром
13:57
Денис Пушилін
Пушилін вимкнув зв’язок під час прямої лінії з мешканцями ТОТ Донеччини через "незручне" питання, - ЦНС
13:37
окупанти оркі русня
У Росії автобус з пораненими окупантами врізався в "урал" з іншими військовими: є загиблі та поранені, - росЗМІ
13:32
Ексклюзив
НАТО
Кожна з країн НАТО має суверенне право відправити власні миротворчі війська до України, - дипломат Брайза
13:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль ударив по сирійських складах зброї та авіабазах поблизу Дамаска, - ЗМІ
13:14
Окупанти поліпшили тактичне положення на Покровському напрямку, - ОТУВ "Хортиця"
13:06
Бійці ГУР знищили в Росії винищувач Су-30 і три локомотиви, які окупанти використовували у війні проти України
13:01
Газпромбанк
Туреччина просить США виключити її з санкційного списку проти російського Газпромбанку, - ЗМІ
12:54
Оновлено
Михаїл Кавелашвілі
Михаїла Кавелашвілі обрали президентом Грузії
12:40
Війська РФ обстріляли Запорізьку область: постраждали двоє людей
12:29
Міністерство оборони України
Міноборони пропонує впровадити "данську модель" для фінансування виробників тилового майна
12:02
Єрмак і єврокомісар з оборони Кубілюс обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони та зміцнення української ППО
12:02
OPINION
Чому в мене сьогодні не буде світла лише три години?
11:27
ГУР: близько тисячі російських військових у Сирії колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма"
11:26
Партизани розвідали базу РЛС окупантів у Криму: її раніше атакували українські дрони
11:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:37
Успенський собор у Каневі
Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави
10:24
Південна Корея
Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту
10:17
Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
10:15
Оновлено
ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа
10:02
OPINION
"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
09:54
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:47
Росія з КНДР
Підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності до штурмових дій на Курщині, - ГУР
09:25
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 27 атак
09:20
Ексклюзив
Покровськ
До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова
09:17
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ
08:46
окупанти примусове вивезення
Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV