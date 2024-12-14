Янукович міг так і лишитися завгаром, якби не соціальний запит на керівника з подібним психологічним профілем і не вибір московитських спецслужб, які його копняками запхали в оточення Кучми. Разом із ним паралельно розглядалась кандидатура Медведчука, який досі давиться жабою на конкурента.

Перемога Януковича на президентських це не лише технології Манафорта, але і факапи опонентів. Меморандум єдності від Ющенка, який його воскресив із політичних трупів. Портнов у штабі Тимошенко, який саботував роботу. А потім перебіг до ПР, і навіть в СІЗО не носив передачі Юлії Володимирівні. Московські технологи, нав'язані Яценюку, які знищили його шанси на вихід у другий тур.

Башар Асад не збирався стати диктатором після батька. У нього був старший брат, який розбився, ганяючи по шосе в автомобілі, хоча мав персонального водія. Башар майже прижився в Британії, хотів бути лікарем. Але сімейний тиск змусив його повернутись. Разом із кріслом він успадкував батьків диван (у сенсі групи радників). Читайте також: Ніхто не знає майбутню конструкцію сирійського вузла На відміну від Хафеза, який став чудовиськом за власним вибором, після перемоги у двох військових переворотах, Башар успадкував сімейний бізнес. Так само як він міг успадкувати магазин одягу або лікарню. Ось така банальність зла виходить.

Чому московитська еліта вибрала наступником Єльцина малопомітного від землі полковника ФСБ, а не досвідченого Примакова чи харизматичного генерала Лебедя? Бо розраховувала, що полковник буде керованим. А вийде з-під контролю, буде легко замінити на іншого. Вони погано вчили історію СРСР. Малопомітний на фоні Леніна і Троцького Сталін зрештою викопав їм обом могили. Справу Леніна продовжив офіційно. А у Троцького позичив його радикальні ідеї без посилання на автора...