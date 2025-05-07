Війна між Індією та Пакистаном: моральний вимір
Чинник "балансу", на якому базується відчуття та розуміння справедливості (відчуття — масове, розуміння — в політичної еліти), важливий для обох сторін
У логіці нинішнього індійсько-пакистанського загострення важливо побачити моральний чинник.
Індія вочевидь вважає, що її нинішні дев'ять ударів по Пакистану — це відплата за нещодавній теракт і тепер "баланс відновлено". Звідси дивна на позір заява: "Ми вдарили, але це не заради ескалації". Типу поквиталися.
Якщо Пакистан із цим не погодиться, йому доведеться обстоювати власне бачення балансу і намагатися встановити цей баланс власними засобами.
Читайте також: Індія та Пакистан обмінялися ракетними та артилерійськими ударами, є десятки загиблих та поранених серед цивільних
Але чинник "балансу", на якому базується відчуття та розуміння справедливості (відчуття — масове, розуміння — в політичної еліти), важливий для обох сторін.
І це насправді загальне правило, яке працює не лише з індивідами, а й з цілими народами. Німці почали Першу світову війну як агресори, але завершили її з глибоким відчуттям, що з ними у Версалі вчинили несправедливо. Наслідки ви знаєте.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе