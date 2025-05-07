У логіці нинішнього індійсько-пакистанського загострення важливо побачити моральний чинник.

Індія вочевидь вважає, що її нинішні дев'ять ударів по Пакистану — це відплата за нещодавній теракт і тепер "баланс відновлено". Звідси дивна на позір заява: "Ми вдарили, але це не заради ескалації". Типу поквиталися.

Якщо Пакистан із цим не погодиться, йому доведеться обстоювати власне бачення балансу і намагатися встановити цей баланс власними засобами.

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Але чинник "балансу", на якому базується відчуття та розуміння справедливості (відчуття — масове, розуміння — в політичної еліти), важливий для обох сторін.

І це насправді загальне правило, яке працює не лише з індивідами, а й з цілими народами. Німці почали Першу світову війну як агресори, але завершили її з глибоким відчуттям, що з ними у Версалі вчинили несправедливо. Наслідки ви знаєте.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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