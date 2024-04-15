Війна на Близькому Сході: зло долається спільними зусиллями
Сьогодні мільйони українців мають одне питання: а так можна було?
Можна було збити всі російські ракети за допомогою винищувачів союзників? Можна було залучити сили сусідніх країн? Зрештою, можна було посилити українську ППО не після, а до нападу.
Бо іранські балістичні та крилаті ракети збивав не лише "Залізний купол" Ізраїлю, але й з американських та британських літаків і винищувачів Йорданії. Готовий був долучитися навіть Єгипет.
І вже під ранок Іран заявив, що "удар досягнув цілі" і все, розходимося.
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От так можна було дати по зубах агресору спільно й відразу й не допустити найкровопролитнішої війни в центрі Європи після Другої світової?
Але ні, ми витримали не одну атаку з понад ста крилатих і балістичних ракет. Які знищували наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи й відправляючи мільйони українців у вимушену еміграцію біженцями…
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Я сподіваюся, що з цієї історії будуть зроблені висновки. Нашими стратегічними союзниками. Бо військові стратегічні угоди — це не лише папір. А після нас росіяни будуть загрожувати вам.
Висновки — що зло долається спільними силами. І розуміє лише мову сили, а не словесні занепокоєння.
Сподіваюся, ця спільність проявиться хоча б у спільному пакеті допомоги Україні та Ізраїлю в американському парламенті, який тепер набирає вже критичної актуальності.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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