OPINION

Вливайся в "русскій мір". Що не так з українцями на російськомовних концертах у Варшаві

Марина Данилюк-Ярмолаєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
18:05
Погляд

Програма-мінімум для кожного українця, який став біженцем чи просто втік "жити своє краще життя", – стати частиною "русского міра"

Зміст

Він підгребе всіх – і російськомовного, і того, що поза політикою, і просто веселого балагура, який не цікавиться сумними новинами про війну та політику.

Білоруський, але російськомовний репер Макс Корж відіграв концерт у Польщі, який закінчився скандалом через прапор УПА. Молоді чоловіки призовного віку і гарної фізичної кондиції заради епатажу чи для провокації побігали, розмахуючи червоно-чорним прапором з псевдоісторичною символікою.

Зауважу: на вході на територію стадіону охорона ретельно перевіряла всіх фанів артиста. Зокрема, у глядачів навіть відбирали прапори, в тому числі й українські та білоруські.

Трішки магії OSIT – і виявилось, що частина провокаторів навіть не мешкає на території Польщі, а просто приїхала послухати оспівувача дворового життя і баньки з пивом і рибкою. Ба більше, якщо погортати іnstagram — на концерт приїхали такі "зірки", як блогер-утікач Олександр Волошин. Послухати репчину він прийшов не сам, а з новою дівчиною, яка робить потужну кар'єру на OnlyFans.

Тож не дивно, що на всю цю клоунаду звернув увагу депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький. Політик різко засудив цей вчинок та пообіцяв написати заяву до прокуратури, вважаючи це порушенням статті 256 Кримінального кодексу Польщі, яка забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій.

"У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць, геноциду дітей, але у вас немає сил захищати власну Батьківщину? Геть із Польщі!", – різко написав у своєму "X" Даріуш Матецький.

Читайте також: Червоно-чорний прапор у Польщі: інфекція "русского міра"

Той момент, коли ти широко заплющуєш очі та зціплюєш зуби, але погоджуєшся, що поведінка наших співгромадян була за межею.

Окремо варто пройтися по реперу Максу Коржу. 

Як би його не підписували білоруським виконавцем, ніщо в ньому не видає саме білоруса. Весь контент російською мовою, всі наративи й тематика пісень – чисто "порєбрік" пересічного росіянина. 

Цікава також позиція Макса Коржа щодо російсько-української війни. Річ у тім, що Макс Корж, хоч і засудив війну в Україні, але публічно не назвав Росію агресоркою. До речі, на цьому ж концерті у Варшаві співак закликав зупинити війну, але до конкретики, хто ж таки на кого напав, не вдавався. 

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, репер Макс Корж виступив проти цього, опублікувавши допис в іnstagram. Щоправда, він чітко не вказав на те, що саме РФ є агресоркою. Також – хоч у Варшаві цей чоловік закликав "остановить войну" – у нього купа концертів на території ворожої держави. А отже, російський рубль йому важливий.

Судячи з архівів, 2016 року СБУ забороняла Максу Коржу в'їзд до України через відвідування ним окупованого Криму. Однак 2017 року відповідну заборону скасували. В СБУ прокоментували це тим, що не було виявлено у діях співака загрози національній безпеці, попри факти відвідування ним окупованого Криму. 

Тож все разом це складає вельми цікаве комбо, на якому хоч червоно-чорний, хоч наш національний прапор, – це смішна і недолуга декорація. Окремо додам для тих, хто ловить кайф на таких концертах, – обидва стяги є символами протистояння "русскому міру", який нам хочуть нав'язати з усіх усюд. 

Я спеціально подивилась анонси концертів у тій же Варшаві на найближчі місяці – там є світові популярні артисти та купа українських виконавців. Тож питання у тому, що люди, які ходять на російськомовні концерти підприємливих виконавців поза політикою, самі вливаються в "русскій мір". 

Читайте також: Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку

І не варто потім страждати, коли хтось із західних політиків необачно зводитиме усіх нас в єдиний народ. Щобільше — записуватиме українців до росіян, з усіма здобутками, перевагами та знаменитими прізвищами. 

Тому моральне право кожного – бути чи не бути за кордоном. Утім, коли Росія намагається підібгати під себе цей куток Європи, точно не варто ставати носієм вірусу під назвою "русскій мір". Ще і бруднити об нього стяги ОУН, України та бойові знамена наших бригад.

І ні, розмови про те, що "не чіпайте людей за те, що вони слухають", — тут не працюють. Одна справа — слухати подібні пісні у себе вдома на кухні, інша — влаштовувати провокації та показувати полякам, що ти нічим не кращий від росіянина, на стадіоні у Варшаві. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

