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Головна Погляд Волинська трагедія: геноцид чи антиколоніальне повстання?
OPINION

Волинська трагедія: геноцид чи антиколоніальне повстання?

Олексій Панич
28 листопада, 2024 четвер
10:00
Погляд

Чи можна взагалі вважати етнічними чистками та/чи геноцидом вбивства колонізаторів під час антиколоніального повстання?

Зміст

Наприклад, чи були геноцидом вбивства англійців під час повстання сипаїв в Індії (1857—1859)? Чи були геноцидом вбивства французів під час війни за незалежність Гаїті (1791—1804)? Або вбивства тих-таки англійців під час війни за незалежність Ірландії (1919—1921)?

Так, в усіх цих подіях було чимало жорстокості та вбивств, причому з обох сторін, у тому числі злочинів стосовно мирного населення (некомбатантів). Але ці безумовні злочини, хай які жахливі, не дають підстав кваліфікувати їх як геноцид; маю навіть сумніви щодо етнічних чисток, хоча це складніше питання (сам цей термін з'явився лише у 1980-ті роки; в міжнародному кримінальному праві немає його офіційного визначення).

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Ось в якому контексті я б розглядав питання про те, чи можна кваліфікувати події на Волині 1943 року як ludobójstwo стосовно поляків.

Як на мене, це було антиколоніальне повстання, до якого термін "геноцид" незастосовний ex definitio, а термін "етнічні чистки" або застосовний до обох сторін, або не застосовний до жодної з них.

Або навпаки: якщо термін "геноцид" застосовний тут, то він застосовний і до всіх антиколоніальних повстань як "злочин проти колонізаторів".

Обирайте самі, який варіант вам здається доречнішим.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Польща
геноцид
історія України
Волинь
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