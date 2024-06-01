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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Волонтерство — це рух дорослого

Петро Шуклінов
1 червня, 2024 субота
18:05
Погляд Петро Шуклінов

"Коли держава нарешті почне все купувати сама і можна буде перестати донатити". Відповідаю: ніколи так не буде

Зміст

Держава ніколи не буде швидшою за фізичну особу. Держава — це бюрократичний апарат. Реформувати його з метою прискорення прийняття рішень — треба. Але держава ніколи не буде швидша за волонтера.

В усіх країнах під час війни виникали та виникатимуть волонтерські рухи. Це — нормально. Бо мобілізація — хочу це особливо підкреслити — стосується ні тільки мене чи інших, хто у війську або готується приєднатись. Мобілізація під час війни стосується всього суспільства. Кожного громадянина. Відрізняється лише форма мобілізації. У волонтерів вона добровільна за визначенням.

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Волонтери — основа громадянського суспільства. Чим більше волонтерів, чим більше добровольців, тим краще державі. Держава неможлива без волонтерів, а волонтери неможливі без держави. Це паралельні шляхи однієї великої справи.

Це не милиці для поганої держави. Це громадянський спротив російським окупантам. Тому донатів має ставати не менше, а більше. Зборів має ставати не менше, а більше. Громадяни-цивільні мають вести боротьбу на рівні з громадянами-військовими. Це спільна справа. Велика кількість донатерів/волонтерів — ознака здорового суспільства, якому не байдуже.

Ніколи не прийде час, коли волонтери зникнуть. Волонтерство — це рух дорослого, зрілого громадянського суспільства і у воєнний час, і у мирний. Тому не шукайте легких шляхів, не очікуйте на скору перемогу. Але шукайте більше друзів і ставте амбітні цілі. Це наша держава і ми разом маємо захищати своє.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
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