Держава ніколи не буде швидшою за фізичну особу. Держава — це бюрократичний апарат. Реформувати його з метою прискорення прийняття рішень — треба. Але держава ніколи не буде швидша за волонтера.

В усіх країнах під час війни виникали та виникатимуть волонтерські рухи. Це — нормально. Бо мобілізація — хочу це особливо підкреслити — стосується ні тільки мене чи інших, хто у війську або готується приєднатись. Мобілізація під час війни стосується всього суспільства. Кожного громадянина. Відрізняється лише форма мобілізації. У волонтерів вона добровільна за визначенням.

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Волонтери — основа громадянського суспільства. Чим більше волонтерів, чим більше добровольців, тим краще державі. Держава неможлива без волонтерів, а волонтери неможливі без держави. Це паралельні шляхи однієї великої справи.

Це не милиці для поганої держави. Це громадянський спротив російським окупантам. Тому донатів має ставати не менше, а більше. Зборів має ставати не менше, а більше. Громадяни-цивільні мають вести боротьбу на рівні з громадянами-військовими. Це спільна справа. Велика кількість донатерів/волонтерів — ознака здорового суспільства, якому не байдуже.

Ніколи не прийде час, коли волонтери зникнуть. Волонтерство — це рух дорослого, зрілого громадянського суспільства і у воєнний час, і у мирний. Тому не шукайте легких шляхів, не очікуйте на скору перемогу. Але шукайте більше друзів і ставте амбітні цілі. Це наша держава і ми разом маємо захищати своє.

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Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

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