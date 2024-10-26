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OPINION

"Вовина тисяча": печерний популізм

Сергій Фурса
26 жовтня, 2024 субота
14:01
Погляд

Оце ми вміємо приймати складні й непопулярні рішення під час війни

Зміст

Країни G7: приймають складне рішення про виділення Україні 50 млрд доларів з доходів від російських активів.

Зеленський: ю-ху-ху, гуляємо, всім по тисячі гривень, кожен з нас "реципієнт".

Що це було?

Так, це печерний популізм. Так, це неефективне витрачання обмеженого ресурсу, який тільки видається таким великим. Так, це намагання задобрити суспільство після прокурорів і МСЕК.

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Ні, це не могло бути використаним на армію. Це буде йти з тієї частини бюджету, що призначена "не на сектор оборони".

Ні, це ніяк не пов’язано з підняттям податків, бо податки йдуть на сектор оборони, а це буде використанням грошей західних партнерів.

Так, я б на їхньому місці також офігів.

Як і на місці Нацбанку, що бореться інфляцією, яка зростає, і раптом стикається з розкидуванням грошей з гвинтокрила. Як і на місці міністерства соціальної політики, яким точно не вистачає грошей, наприклад, на адресну підтримку ВПО.

Оце ми вміємо приймати складні й непопулярні рішення під час війни.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
податки
Володимир Зеленський
допомога Україні
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