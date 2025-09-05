Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
OPINION

Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"

Микола Томенко
5 вересня, 2025 п'ятниця
12:00
Погляд

Після візиту до Китаю Путін вирішив вкотре продемонструвати свої "знання у галузі конституційного права України". І вкотре згадавши про "нелегітимного Зеленського", він вперше запропонував нам провести референдум "для врегулювання територіальних питань"

Зміст

Щоправда, далі почалася традиційна словесна маячня диктатора "щоб провести референдум, треба скасувати воєнний стан, але щойно це буде зроблено, треба йти на вибори — цей процес триватиме нескінченно…"

Але розгляньмо все за порядком.

Спочатку про медведчуківсько-путінську спецоперацію щодо передачі повноважень президента України голові Верховної Ради.

Ця ідея була вкинута з Москви у політичне життя Києва ще на початку 2024 року і зводилася до простої тези. Оскільки конституційний термін президента 5 років, то у травні 2024 року Зеленський має здати, точніше передати свої повноваження спікеру парламенту. Цей медведчуківський вкид став наскільки популярним, що навіть цілком притомні політики почали його озвучувати не лише кулуарно, а й на телебаченні. Для прикладу, ексголова ВРУ Разумков в лютому 2024 року переконував, що з травня Зеленський перестане бути президентом. З часом ця кремлівська ІПСО інформаційно загубилася.

Друга хвиля просування ідеї "нелегітимного Зеленського" розпочалася в кінці 2024 року, після обрання Трампа президентом США. Тоді в Україні всі представники колишньої Партії регіонів та ОПЗЖ неформально або в соціальних мережах розповідали, що Трамп активно підтримує медведчуківсько-путінську ідею про "нелегітимного президента України". Ба більше, називалися навіть прізвища нових спікерів парламенту, які будуть виконувати повноваження президента, і це був не Стефанчук. Ця історія теж завершилася нічим після несприйняття європейськими політиками тези про "нелегітимного президента".

Читайте також: Усі проміжні розмови про "мир" - порожні

Але оскільки Путін та його пʼята колона втретє реанімували свою ідею про те, що ніби то за  конституцією України однозначно визначено, що пройшло 5 років і президент автоматично передає повноваження спікеру парламенту, нагадаємо 108 статтю Основного Закону України:

"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

Умовою ж покладання повноважень виконання обовʼязків  Президента України на Голову Верховної Ради України є дострокове припинення повноважень Президента (дивись статтю 112).

Натомість всі 4 умови дострокового припинення повноважень Президента прямо визначені у тій же 108 статті Конституції:

  • відставка;
  • неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоровʼя;
  • усунення з поста в порядку імпічменту;
  • смерть.

Тож очевидно і для першокурсників, що Конституція України не передбачає автоматичної заміни Президента на Голову ВРУ після завершення 5 років його повноважень.

Тепер про референдум щодо території України.

Почну із головного — питання про зміну території України вирішуються виключно Всеукраїнським референдумом (дивись статтю 73 Конституції України). Саме тому незаконний референдум в Криму і фейкові псевдореферендуми в Херсонській та Запорізькій областях не мають жодної юридичної сили.

Закон України "Про всеукраїнський референдум" визначає порядок його проведення. Стаття 18 Закону вказує, що "Всеукраїнський референдум щодо зміни території України - це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України.

Призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни території України здійснюється постановою Верховної Ради України".

Читайте також: Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?

Порядок його призначення описано у 27 статті Закону:

  • прийняття міжнародного договору щодо зміни території ВРУ;
  • підписання або ветування президентом цього міжнародного договору;
  • в разі підписання президентом договору ВРУ повинна невідкладно прийняти постанову про призначення всеукраїнського референдуму щодо питання про зміну території України;
  • дата проведення референдуму визначається в останню неділю 60-денного строку з дня опублікування постанови ВРУ.

Отож, популярно кажучи, конституційно-правова послідовність проведення можливого Референдуму про зміну територій така:

  • підписання мирного договору щодо зміни територій;
  • прийняття його у Верховній Раді України;
  • схвалення президентом;
  • затвердження на Всеукраїнському референдумі.

Як бачимо, проведення Референдуму це — лише заключна стадія чітко визначеної довготривалої і складної правової процедури.

Підсумовуючи чергову путінську маячню про "референдум та нелегітимного президента" можна сказати, що головний міжнародний терорист і вбивця намагається вкотре "валити з хворої голови здорову".

Замість того щоб самому припинити військові дії та розпочати переговори, воєнний злочинець знаходить чергові відмовки та абсурдні вимоги до України.

Джерело

Про автора. Микола Томенко, український політик та громадський діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
референдум
Володимир Зеленський
Конституція України
Війна з Росією
окуповані території
переговори з РФ
