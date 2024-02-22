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OPINION

Як нам впливати на електорат Трампа, щоб вони були "за нас"?

Юрій Богданов
22 лютого, 2024 четвер
10:06
Погляд Юрій Богданов

Популярне питання? Хвилює? А я вам відповім — а майже ніяк не повпливати

Чому? На сприйняття війни в Україні в електорату Трампа може повпливати — раптово — тільки сам Трамп.

Чому це так?

Бо трампізм використав старий добрий консерватизм, спотворив його й обгорнув ним свій ультраправий вождизм.Один з дослідників трампізму описував колективний портрет його виборця так: "Коли питаєш у прихильника Трампа, що таке ідеологія МАГА (Make America Great Again), відповідь така — що Трамп називає MAGA, то і є MAGA".

MAGA використовує ностальгію, лейтмотив американської політики. Але підмінив фундамент. Традиційний консерватизм використовував ідеал "Храму на Горі", апеляцію до втраченого морального імперативу, повернення до якого веде до економічного та політичного успіху.

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Трамп замість "Храму на Горі" і втрати морального ідеалу апелює до занепаду "чоловічої ідентичності", покірності "інтересам меншим", жіночності, глобалізму. І повернення до "золотої доби", в такій парадигмі потребує повернення до часів, коли "чоловіку (справжньому американцю) було простіше знайти гідне місце у суспільстві". На жаль, багато американських консерваторів таку підміну з'їли та сприйняли на ура.

База ідеології Трампа — націоналізм і крайній правий популізм. Крім ворожого ставлення до імміграції, "старих політичних еліт" і eep state, Трамп і його прихильники:

  • виступають проти корпорацій, через які американці біднішають, прихильні авторитарним методам;
  • заперечують цінності ліберальної демократії як форми правління; і системи "стримувань і противаг".

Наразі трампізм як політична концепція поєднує в собі елементи націоналістичної, не-ліберальної та корпоративістської відповіді на вигадані та реальні проблеми США.

Причини виникнення такого запиту можуть бути дуже різними. Але в основі всього — накопичені економічні й соціальні проблеми. Є десятки мільйонів невдоволених бідністю, поганими перспективами й соціальними правилами, які ці люди не розуміють і не готові прийняти. Треба очолити. Трамп і очолює.

У підсумку це і формує категорії його електорату.

Перша — бідні білі чоловіки без вищої освіти. Це група "жертв глобалізації" та економічних диспропорцій.

Друга — білі християнські націоналісти. В особі Трампа радикальні білі протестанти знайшли свого героя, бо він поєднує в собі три компоненти:

  • американської виключності (МАГА!);
  • боротьбу з "новим світовим порядком" (змовою ілюмінатів та світового уряду, що хоче покласти край пануванню США, всякою "єрессю" на кшталт боротьби зі змінами клімату, рівністю та теорією еволюції);
  • prosperity theology. Білі євангельські християни складають чверть усіх американських виборців. З них ¾ підтримали Трампа і 2016, і 2020. При цьому 90% протестантів-афроамериканців підтримували опонентів Трампа.

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Третя - "ображені лівим поворотом". Це категорія вважає, що фемінізм, боротьба за права расових чи сексуальних меншин, інші прояви лівої чи ліберальної політики позбавляють їх можливості реалізувати себе у сучасних США.

Четверта - "обурені змовою еліт" і прихильники теорій змови. Цих людей об'єднує те, що вони вважають причиною проблем (соціальних, економічних, расових тощо) "світову змову", "змову еліт" тощо.

Всі ці 4 категорії схильні до ізоляціонізму. І саме шляхом радикалізації електорату на виборах 2020 Трамп набрав на 11 млн голосів більше, ніж 2016. 2020 за нього проголосувало 74,2 млн американців, а 2016 - 63 млн.

Егоїзм, ресентимент і переляканість його електорату і робить його опортунізм абсолютно доречним і ефективним для політичного впливу. Питання в тому, що звузити його електорат можна тільки вирішенням базових причин його розширення. А цього поки й близько нема.

Тому нам і світу залишається розраховувати що більш-менш адекватні американські виборці лишаться у більшості, а якщо ні — то що американські інституції це витримують і далі буде відкат. Так, світу боляче, коли у головного дорослого тече дах. Але такий нам випав час.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
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