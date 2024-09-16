Тут хочу звернути увагу на один нюанс. Наші атаки тут суттєво відрізняються від ворожих. Бо у ворога один основний тип ударного БПЛА — Шахед.

А в нас цілий зоопарк різних дронів, з різною функціональністю та дальністю ураження.

І тому я підозрюю, що навіть якщо ми дійсно запустили 150 дронів, то це були: дрони-мішені, для відволікання ППО. Потім ударні дрони з середньою дальністю — від 200-300 км, які теж можуть використовуватись як мішень, але при цьому мати якісь цілі. Ну і невелика кількість дальніх дронів — на 1000 км і більше.

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Колись наш міністр стратегічних галузей вже хвалився на цей рахунок, що ми можемо робити 10000 ударних дронів середньої дальності, і більше ніж 1000 дронів дальності 1000 + кілометрів в рік.

Тому цифра може й виглядати потужно, але є нюанс.

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Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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