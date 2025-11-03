Навіть після слів премʼєр-міністерки, що вона "солдат президента", мені не було так гидко, бо уряд у нас підзвітний Верховній Раді, як вчора — після карколомних популістичних рішень.

Вони геть не дурні, не думайте так про них. Уся так звана "підтримка від президента" (а дозвольте нагадати — за наші з вами кошти) дуже добре продумана.

Більш ніж впевнена, що були проведені опитування та сформовано найбільш лояльні до влади соціальні прошарки населення.

Не молодь. Тому що молодь показала, вийшовши з картонками на майдан, що будь-які форми авторитаризму вона не сприйме. Вже виросло й отримало право голосувати ціле покоління дітей, які таки жили у відносній демократії, хоч і з деякими перекосами. Вони не сприймуть закручування гайок — радше виїдуть остаточно за кордон.

Не військові. Бо люди, які бачили з моменту повномасштабного вторгнення багато подій, та ще мали таку наглість досі лишитись живими, — не проголосують за чинну владу.

Не пасіонарії. Бо всі оці "підтримки населення" в умовах війни сприймаються вже з відразою. Хоча навіть на старті для пасіонаріїв 4000 доларів зарплата вчителям — це було геть нерозумна обіцянка, і це розуміє будь-який економіст. Окрім того, багато хто з представників пасіонаріїв, які ще лишились у країні, мають або підозри, або їздили з наружкою, та живуть з товаришем майором на телефонній лінії.

Не родини загиблих, безвісти зниклих і полонених. Там одне горе — і голосувати за людину, яка асоціюється з цим горем, ніхто не буде.

Тому електорат, на який ще може розраховувати нинішня влада, — це жіночки бальзаківського віку, які не виїхали та досі бігають і кричать: "Та ви дивіться, який вантаж він на себе взяв!"

Хоча цілком резонне питання: якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори? Все, перехрестився та пішов. Навіщо тягнути те, що тобі складно? Чому він так не робить — мені, наприклад, зрозуміло.

Так от, саме для цієї не випадково обраної категорії населення, яку дуже грамотно прорахували, учора й були прийняті такі рішення уряду.

І підтримка малозахищених верств населення, і 3000 км Укрзалізницею (бабулька безплатно проїде — і буде щаслива), і безплатний медогляд 40+, хоча усе це є і зараз — за направленням лікаря. А медицина, хочу вам нагадати, у нас безплатна за Конституцією.

Тому що? Єдине адекватне пояснення вчорашнім рішенням уряду — це підготовка до виборів.

Не питайте мене, як вони їх проведуть. Я не знаю. У мене немає стільки креативу та наглості у ґвалтуванні Конституції, як вона є у нинішньої влади.