Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
До останнього засідання уряду всі розповіді, які мені оповідали, починаючи з 2022 року про вибори, я відкидала. А от це засідання уряду для мене було показним
Навіть після слів премʼєр-міністерки, що вона "солдат президента", мені не було так гидко, бо уряд у нас підзвітний Верховній Раді, як вчора — після карколомних популістичних рішень.
Вони геть не дурні, не думайте так про них.
Уся так звана "підтримка від президента" (а дозвольте нагадати — за наші з вами кошти) дуже добре продумана.
Більш ніж впевнена, що були проведені опитування та сформовано найбільш лояльні до влади соціальні прошарки населення.
Не молодь.
Тому що молодь показала, вийшовши з картонками на майдан, що будь-які форми авторитаризму вона не сприйме.
Вже виросло й отримало право голосувати ціле покоління дітей, які таки жили у відносній демократії, хоч і з деякими перекосами.
Вони не сприймуть закручування гайок — радше виїдуть остаточно за кордон.
Не військові.
Бо люди, які бачили з моменту повномасштабного вторгнення багато подій, та ще мали таку наглість досі лишитись живими, — не проголосують за чинну владу.
Не пасіонарії.
Бо всі оці "підтримки населення" в умовах війни сприймаються вже з відразою.
Хоча навіть на старті для пасіонаріїв 4000 доларів зарплата вчителям — це було геть нерозумна обіцянка, і це розуміє будь-який економіст.
Окрім того, багато хто з представників пасіонаріїв, які ще лишились у країні, мають або підозри, або їздили з наружкою, та живуть з товаришем майором на телефонній лінії.
Не родини загиблих, безвісти зниклих і полонених.
Там одне горе — і голосувати за людину, яка асоціюється з цим горем, ніхто не буде.
Тому електорат, на який ще може розраховувати нинішня влада, — це жіночки бальзаківського віку, які не виїхали та досі бігають і кричать: "Та ви дивіться, який вантаж він на себе взяв!"
Хоча цілком резонне питання: якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
Все, перехрестився та пішов. Навіщо тягнути те, що тобі складно? Чому він так не робить — мені, наприклад, зрозуміло.
Так от, саме для цієї не випадково обраної категорії населення, яку дуже грамотно прорахували, учора й були прийняті такі рішення уряду.
І підтримка малозахищених верств населення, і 3000 км Укрзалізницею (бабулька безплатно проїде — і буде щаслива), і безплатний медогляд 40+, хоча усе це є і зараз — за направленням лікаря. А медицина, хочу вам нагадати, у нас безплатна за Конституцією.
Тому що?
Єдине адекватне пояснення вчорашнім рішенням уряду — це підготовка до виборів.
Не питайте мене, як вони їх проведуть. Я не знаю.
У мене немає стільки креативу та наглості у ґвалтуванні Конституції, як вона є у нинішньої влади.
Але вони щось обов’язково вигадають, бо такий атракціон щедрості за наші з вами гроші просто так би не починався.
Про авторку. Дана Ярова, громадська активістка, волонтерка, голова ГО "Мрія дітей України"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
