Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
OPINION

Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?

Дана Ярова
3 листопада, 2025 понедiлок
14:00
Погляд

До останнього засідання уряду всі розповіді, які мені оповідали, починаючи з 2022 року про вибори, я відкидала. А от це засідання уряду для мене було показним

Зміст

Навіть після слів премʼєр-міністерки, що вона "солдат президента", мені не було так гидко, бо уряд у нас підзвітний Верховній Раді, як вчора — після карколомних популістичних рішень.

Вони геть не дурні, не думайте так про них.

Уся так звана "підтримка від президента" (а дозвольте нагадати — за наші з вами кошти) дуже добре продумана.

Більш ніж впевнена, що були проведені опитування та сформовано найбільш лояльні до влади соціальні прошарки населення.

Не молодь.

Тому що молодь показала, вийшовши з картонками на майдан, що будь-які форми авторитаризму вона не сприйме.

Вже виросло й отримало право голосувати ціле покоління дітей, які таки жили у відносній демократії, хоч і з деякими перекосами.

Вони не сприймуть закручування гайок — радше виїдуть остаточно за кордон.

Не військові.

Бо люди, які бачили з моменту повномасштабного вторгнення багато подій, та ще мали таку наглість досі лишитись живими, — не проголосують за чинну владу.

Не пасіонарії.

Бо всі оці "підтримки населення" в умовах війни сприймаються вже з відразою.

Хоча навіть на старті для пасіонаріїв 4000 доларів зарплата вчителям — це було геть нерозумна обіцянка, і це розуміє будь-який економіст.

Окрім того, багато хто з представників пасіонаріїв, які ще лишились у країні, мають або підозри, або їздили з наружкою, та живуть з товаришем майором на телефонній лінії.

Не родини загиблих, безвісти зниклих і полонених.

Там одне горе — і голосувати за людину, яка асоціюється з цим горем, ніхто не буде.

Тому електорат, на який ще може розраховувати нинішня влада, — це жіночки бальзаківського віку, які не виїхали та досі бігають і кричать: "Та ви дивіться, який вантаж він на себе взяв!"

Хоча цілком резонне питання: якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?

Все, перехрестився та пішов. Навіщо тягнути те, що тобі складно? Чому він так не робить — мені, наприклад, зрозуміло.

Так от, саме для цієї не випадково обраної категорії населення, яку дуже грамотно прорахували, учора й були прийняті такі рішення уряду.

І підтримка малозахищених верств населення, і 3000 км Укрзалізницею (бабулька безплатно проїде — і буде щаслива), і безплатний медогляд 40+, хоча усе це є і зараз — за направленням лікаря. А медицина, хочу вам нагадати, у нас безплатна за Конституцією.

Тому що? 

Єдине адекватне пояснення вчорашнім рішенням уряду — це підготовка до виборів.

Не питайте мене, як вони їх проведуть. Я не знаю.

У мене немає стільки креативу та наглості у ґвалтуванні Конституції, як вона є у нинішньої влади.

Але вони щось обов’язково вигадають, бо такий атракціон щедрості за наші з вами гроші просто так би не починався.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, громадська активістка, волонтерка, голова ГО "Мрія дітей України"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
вибори
політика
волонтери
Укрзалізниця
військові
Володимир Зеленський
Читайте також:
Тарас Кремінь
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
Автор Сергій Таран
2 листопада, 2025 неділя
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
Автор Марія Музиченко
2 листопада, 2025 неділя
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
Київ
+12.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.21
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
14:39
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб
14:29
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
13:42
Євгеній Шевченко
ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів
13:41
Огляд
Третину життя провела в радянських таборах: минає 111 років з дня народження зв'язкової Шухевича – Катерини Зарицької
13:40
На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД
13:12
ракета Storm Shadow
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
13:08
Зеленський
Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
13:02
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
12:53
Погода з Наталкою Діденко
На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада
12:35
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
12:17
Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg
12:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Чому Верховна Рада має без зволікань ухвалити законопроєкт 14120 про Хартію мов
11:56
Ексклюзив
На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
11:51
Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
11:25
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Сили оборони вразили нафтопереробний завод в російському Саратові
11:10
Александар Вучич
"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
10:02
OPINION
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV