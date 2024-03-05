Але так лише здається.

Тому що, в цілому, допомога Україні це не лише спроба захисту глобальних принципів демократії у протистоянні з диктаторським режимом та намагання стримування інших країн від спроб подібного захоплення земель, а ще й запобіжник от кардинальних змін у світі, коли б країни обирали тоталітаризм замість демократії, як більш ефективну форму влади.

Йде боротьба за майбутнє. І це стає сьогодні важливим чинником у мотивації допомагати Україні.

Якщо переможе Путін, то світ зміниться так само як він би змінився, якщо переміг би Гітлер. Прибічники тоталітаризму є всюди. І в Європі, і в США, і в інших країнах.

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Вони є серед політичних еліт Заходу і не треба жити в ілюзіях. Орбан та Ле Пен з задоволенням реалізують путінську модель правління у своїх країнах, використовуючи слабкість демократії та силу грошей Кремля.

Тому зараз йде процес війни не лише за Україну. Йде війна за майбутнє світу. І це почали вже розуміти в Європі. А от це вже дуже важливо для нас. Тим більше, що краще пізніше, ніж ніколи.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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