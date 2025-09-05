Це дуже важливе визнання реальності.

Якщо просто, він пояснює, чиї то були ракети та з якого боку вони летіли, і з якою метою, і не залишає різночитань стосовно того, чи раптом все "не так однозначно".

Якщо складніше, то він вводить у правове поле низку термінів ( національна пам’ять, історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу тощо ) .

Але головне — що Закон визнає першопричиною збройної агресії Росії проти України послідовну російську імперську політику, спрямовану на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу.

Тобто, війна не виглядає випадковим конфліктом, а як закономірний результат тривалої політики РФ, результат свідомого заперечення права українців на власну державу.

І найголовніше — війна проти російських окупантів (так само нарешті) має назву - "війна за Незалежність України".

Але ні й ні, на жаль.

Можливо, комусь це здається саме по собі очевидним.

Я дуже добре пам'ятаю такі собі "сірі зони" в журналістиці ще з 2014-го, коли цілу купу не обов'язково російських пропагандистів, а й людей серед нас, добре так підхитувало від нерозуміння, що ж таке відбувається.

Ми бачимо, що це досі присутнє в різних закордонних медіа — від східних до західних.

Ми можемо це і зараз зустріти в українських громадян, які знову недобачили, звідки ж увесь час прилітає.

Ми досі бачимо сумніви на рівні дипломатії: а чи має все ж якесь значення, хто першим почав.