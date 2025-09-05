Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
OPINION

Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки

Тетяна Трощинська
5 вересня, 2025 п'ятниця
20:03
Погляд

Прочитавши Закон про засади державної політики національної пам’яті, мушу сказати, що рада, що його нарешті ухвалили

Зміст

Це дуже важливе визнання реальності.

Якщо просто, він пояснює, чиї то були ракети та з якого боку вони летіли, і з якою метою, і не залишає різночитань стосовно того, чи раптом все "не так однозначно".

Якщо складніше, то він вводить у правове поле низку термінів (національна пам’ять, історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу тощо)

Але головне  — що Закон визнає першопричиною збройної агресії Росії  проти України послідовну російську імперську політику, спрямовану на заперечення та знищення української державності та ідентичності Українського народу.

Тобто, війна не виглядає випадковим конфліктом,  а як закономірний результат тривалої політики РФ, результат свідомого заперечення права українців на власну державу.

Що ще:

  • закон виокремлює етапи нинішньої війни — від окупації Росією Криму та  Севастополя, протидії агресії Росії в Донецькій та Луганській областях (АТО як перша форма збройної відсічі агресорові) - і до нині;
  • закріплює визначення терміну "рашизм": це "новий різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі режиму, сформованого у державі-агресорці та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму (нацизму)";
  • говорить про  особливе значення збереження пам’яті про українських воїнів, які стали учасниками боротьби за Незалежність — поруч з борцями з тоталітарними режимами XX століття  (це про тяглість оборони  незалежності, та суверенітету України);
  • захист пам’яті, української мови та культурної спадщини в Законі названо (нарешті)  складовою національної безпеки — а не якась "культурка" чи "гуманітарочка".

І найголовніше  — війна проти російських окупантів (так само нарешті) має назву - "війна за Незалежність України".

Читайте також: Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда

Можливо, комусь це здається саме по собі очевидним.

Але ні й ні, на жаль.

Я дуже добре пам'ятаю такі собі "сірі зони" в журналістиці ще з 2014-го, коли цілу купу не обов'язково російських пропагандистів, а й людей серед нас, добре так підхитувало від нерозуміння, що ж таке відбувається. 

Ми бачимо, що це досі присутнє в різних закордонних медіа — від східних до західних.

Ми можемо це і зараз зустріти в українських громадян, які знову недобачили, звідки ж увесь час прилітає.

Ми досі бачимо сумніви на рівні дипломатії: а чи має все ж якесь значення, хто першим почав.

Тоді як Путін, здається, в кожному своєму тексті, на кожному Валдаї й кожній Алясці прямо каже про українську ідентичність як загрозу Росії.

Це їхня офіційна ідеологія.

Тому так, цей Закон дуже важливий.

Джерело

Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
історія України
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
російський диктатор Володимир Путін
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
Джоан Роулінґ
Автор Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
Українка пожалілась на високу вартість нової книжки Роулінг. Письменниця пообіцяла їй надіслати роман
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.95
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
19:49
Петер Сіярто
Знищить наших фермерів, ринок праці та безпеку: Сіярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:14
на фото Володимир Зеленський
"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
18:00
OPINION
Вісь зла, полюбиш і козла
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:50
Фейк
"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:57
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
13:14
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV