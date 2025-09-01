Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
Дональд Трамп справді робить те, що ніхто ще не робив. Об'єднує Китай та Індію. Тільки за це він вартий Нобелівської премії
Тільки, звісно, не миру... Китай та Індія — це 2,5 млрд населення. У такій прірві не те що Тайвань, самі США разом з Росією розчиняться
Війну за Індо-Тихоокеанський регіон Трамп вже програє в чисту.
Про успіхи на російсько-українському треку я вже мовчу.
Причому дії Трампа не позбавлені логіки. Він діє, як бізнесмен. Причому іноді як бізнесмен-монополіст.
Володимиру Зеленському він пропонує відмовитися від меншого, щоб зберегти більше, а Путіну він пропонує закінчити явно збиткову війну, на заміну фінансово привабливому миру.
Це саме бізнес-підхід, який ґрунтується на системі дебет/кредит. Вигідно/не вигідно.
Плюс марнославство самого Трампа, його схильність до винятковості.
Але проблема у тому, що вузли, які він хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні.
Росія хоче зжерти Україну — і це екзистенційно.
Україна хоче вижити — і це екзистенційно у квадраті.
Проти Індії США запровадили тарифи, Індія образилась та шукає союзників. Вона знаходить їх в особі Китаю для якого суперництво з США — це питання світового панування, а тому це теж екзистенційно
Ніякого бізнесу — все цілком особисте. І допоки Трамп цього не прийме, нічого у нього не вийде.
А він не хоче приймати, бо тоді доведеться обирати сторону, а тут особливих маневрів для нього не проглядається. Бо такий вибір — це велика війна, яка зашкодить намаганням робити бізнес.
Але світ котиться до великої війни, і США все одно будуть змушені воювати, просто у значно гірших умовах.
Про автора. Денис Попович, журналіст, військовий оглядач
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
