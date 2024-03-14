Однак більше мою увагу привернула категорія тих, кого бронюють, зокрема, працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв’язку.

Я постійно виступав проти цієї ідеї, і переконаний, що її наслідки будуть значно гірші, чим зараз.

Справа не в тому, що багаті “типу не підуть на війну”, а в тому, що сама ідея бронювання від війни є неправильною. Ок, зараз ви розраховуєте забронити айтішників, енергетиків і операторів зв’язку. А що далі? Зараз от посівна, і купа бізнесу стикнеться з браком трактористів. А як щодо фармацевтів? Чи, наприклад, операторів вивозу побутових відходів (уявляєте, що буде, якщо не буде вивозитись сміття з міст)? Ця ідея провальна, і уряд в цьому переконається.

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А я вчергове нагадую свою ідею — бронювати треба на війну. Треба забронювати 1 млн чоловіків методом жеребкування, з перспективою мобілізації в наступні два роки. Все. І тоді не доведеться робити фінансову чи спеціалізовану нерівність. Всі інші зможуть спокійно працювати.

P.S. Заради справедливості треба сказати, що цю ідею не в Кабміні придумали. Зрештою, там нічого не придумують.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист