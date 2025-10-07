Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
Список країн, чиї деталі знаходять у російській зброї, справді вражає. Володимир Зеленський навів перелік: фактично всі держави Великої сімки (G7) та більшість країн ЄС
Тобто виходить, що країни-партнери України своїми технологіями опосередковано підтримують російські обстріли України.
Якщо появу китайських деталей у російських дронах ще можна пояснити, то наявність оптики, двигунів і мікроелектроніки з країн наших союзників — це очевидний показник відсутності ефективного контролю за дотриманням санкцій. А якщо попередні санкції фактично не контролюються, то який сенс у нових пакетах?
Відсутність належного контролю — одна з головних причин, чому Росія й досі здатна вести війну. Насамперед йдеться про технологічний експорт: обладнання подвійного призначення, верстати, матеріали, інструменти, які використовує російська військова промисловість. Переліки цих товарів відкриті, відомі й не раз публікувалися.
Що можна зробити вже зараз, щоб російська зброя втратила доступ до західних технологій:
- 1. Створити орган контролю за дотриманням санкцій. У США це робить Міністерство фінансів. А в ЄС цим не займається ніхто. Під час Холодної війни діяв Координаційний комітет з експортного контролю (CoCom), який формував і регулярно оновлював списки стратегічних товарів, встановлював обмеження та контролював експорт. Частину контролю можна покласти на банки, страхові компанії та інші фінансові установи в межах фінансового моніторингу. Новий європейський орган координував би ці заходи, що суттєво підвищило б ефективність санкцій.
- 2. Визначити країни, які допомагають обходити технологічні санкції, і запровадити обмеження проти них. Зробити це не так складно: достатньо порівняти обсяги технологічного експорту до цих країн до 2022 року і зараз. Якщо є аномальне зростання, варто перевірити, чи відповідає воно обсягам виробництва готової продукції. У разі невідповідності — запроваджувати контроль і квотування експорту.
- 3. Контролювати експорт кожної одиниці продукції, яку виявляють у російських ракетах і дронах. ЄС давно має інструменти відстеження — наприклад, через QR-коди чи інше маркування. Так контролюють обіг медикаментів — від фабрики до пацієнта. Аналогічний контроль могли б запровадити й для постачання французької оптики, чеських двигунів чи швейцарських контролерів.
- 4. Перевіряти всіх "нових" покупців. Якщо новостворена фірма в Середній Азії замовляє велику партію чипів, які використовують у російській зброї, це потребує пояснень. Їхня відсутність може стати підставою для блокування постачань або запровадження санкцій.
Додатково варто було б розробити систему штрафів для всіх, хто бере участь в обході санкцій, запровадити вторинні санкції й арештовувати постачання, що порушують правила ЄС.
У такому разі потік західних складників до Росії суттєво зменшиться. І зовсім не факт, що навіть Китай зможе їх повноцінно замінити.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Біла Церква
