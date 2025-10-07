Якщо появу китайських деталей у російських дронах ще можна пояснити, то наявність оптики, двигунів і мікроелектроніки з країн наших союзників — це очевидний показник відсутності ефективного контролю за дотриманням санкцій . А якщо попередні санкції фактично не контролюються, то який сенс у нових пакетах?

Відсутність належного контролю — одна з головних причин, чому Росія й досі здатна вести війну. Насамперед йдеться про технологічний експорт: обладнання подвійного призначення, верстати, матеріали, інструменти, які використовує російська військова промисловість. Переліки цих товарів відкриті, відомі й не раз публікувалися.

Що можна зробити вже зараз, щоб російська зброя втратила доступ до західних технологій:

Додатково варто було б розробити систему штрафів для всіх, хто бере участь в обході санкцій, запровадити вторинні санкції й арештовувати постачання, що порушують правила ЄС.

У такому разі потік західних складників до Росії суттєво зменшиться. І зовсім не факт, що навіть Китай зможе їх повноцінно замінити.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

