Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
OPINION

Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України

Ігор Гулик
7 жовтня, 2025 вiвторок
08:05
Погляд

Список країн, чиї деталі знаходять у російській зброї, справді вражає. Володимир Зеленський навів перелік: фактично всі держави Великої сімки (G7) та більшість країн ЄС

Зміст

Тобто виходить, що країни-партнери України своїми технологіями опосередковано підтримують російські обстріли України.

Якщо появу китайських деталей у російських дронах ще можна пояснити, то наявність оптики, двигунів і мікроелектроніки з країн наших союзників — це очевидний показник відсутності ефективного контролю за дотриманням санкцій. А якщо попередні санкції фактично не контролюються, то який сенс у нових пакетах?

Відсутність належного контролю — одна з головних причин, чому Росія й досі здатна вести війну. Насамперед йдеться про технологічний експорт: обладнання подвійного призначення, верстати, матеріали, інструменти, які використовує російська військова промисловість. Переліки цих товарів відкриті, відомі й не раз публікувалися.

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

Що можна зробити вже зараз, щоб російська зброя втратила доступ до західних технологій:

  • 1. Створити орган контролю за дотриманням санкцій. У США це робить Міністерство фінансів. А в ЄС цим не займається ніхто. Під час Холодної війни діяв Координаційний комітет з експортного контролю (CoCom), який формував і регулярно оновлював списки стратегічних товарів, встановлював обмеження та контролював експорт. Частину контролю можна покласти на банки, страхові компанії та інші фінансові установи в межах фінансового моніторингу. Новий європейський орган координував би ці заходи, що суттєво підвищило б ефективність санкцій.
  • 2. Визначити країни, які допомагають обходити технологічні санкції, і запровадити обмеження проти них. Зробити це не так складно: достатньо порівняти обсяги технологічного експорту до цих країн до 2022 року і зараз. Якщо є аномальне зростання, варто перевірити, чи відповідає воно обсягам виробництва готової продукції. У разі невідповідності — запроваджувати контроль і квотування експорту.
  • 3. Контролювати експорт кожної одиниці продукції, яку виявляють у російських ракетах і дронах. ЄС давно має інструменти відстеження — наприклад, через QR-коди чи інше маркування. Так контролюють обіг медикаментів — від фабрики до пацієнта. Аналогічний контроль могли б запровадити й для постачання французької оптики, чеських двигунів чи швейцарських контролерів.
  • 4. Перевіряти всіх "нових" покупців. Якщо новостворена фірма в Середній Азії замовляє велику партію чипів, які використовують у російській зброї, це потребує пояснень. Їхня відсутність може стати підставою для блокування постачань або запровадження санкцій.

Додатково варто було б розробити систему штрафів для всіх, хто бере участь в обході санкцій, запровадити вторинні санкції й арештовувати постачання, що порушують правила ЄС. 

У такому разі потік західних складників до Росії суттєво зменшиться. І зовсім не факт, що навіть Китай зможе їх повноцінно замінити.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Європа
Технології
російська армія
санкції проти Росії
G7
Війна з Росією
США
допомога Україні
Економіка
зброя для України
оборона та безпека
Читайте також:
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Київ
+9.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
09:41
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах та на Полтавщині — влучання
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
19:52
Володимир Зеленський та Інга Ругінене
Нова прем'єрка Литви здійснила перший закордонний візит до України та зустрілася із Зеленським
19:46
Ексклюзив
Тарас Загородній
Заявою про супутники ми нагадуємо США, що війна з Китаєм уже йде, - політтехнолог Загородній
19:19
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Залишилось не так багато партнерів, які ставляться скептично до використання заморожених активів РФ", - Зеленський
19:12
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Уряд підтримав зміни до держбюджету-2025: на оборону додатково спрямують 324,7 млрд грн
18:59
Іллінойс і Чикаго подали позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії
18:46
Литва прапор
Литва не скасовуватиме санкції проти РФ, доки не буде відновлено територіальну цілісність України, — прем'єрка Ругінене
18:39
Дік Схооф та Володимир Зеленський
"Застосовували не тільки дрони": Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання про удари ракетами "Фламінго" по РФ
18:22
Ексклюзив
Володимир Огризко
Це не роки, а місяці: Огризко про стратегію тиску на Путіна
18:07
"Ворог знищив дві трансформаторні підстанції": Терехов попередив, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за роки війни
18:05
Ексклюзив
підтримка ХАМАС
ХАМАС "підкорегував" арабським країнам плани налагодження стосунків з Ізраїлем, - політолог-міжнародник Алі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV