На подвір'ї чути розмови батьків, які привозять дітей. З терас та балконів долинають аромати їжі. На набережній розгортають ярмарок-фестиваль пива. Все це так про життя і так буденно.

А в нашій паралельній реальності приходять повідомлення про тривоги, вильоти МіГів та загрозу балістики. Я не відключаю новинні канали, коли їжджу у відпустку, навчився жити, не виключаючи ситуацію в Києві. Не сиджу в них 24/7, але й не ізолюю себе. Усвідомлюю моменти, коли я тут і зараз у відпустці та відпочиваю, і чітко бачу, коли лякаюсь та насторожуюсь, коли є загроза там.

Як зберігати емпатію в наш час, співпереживати, співчувати та допомагати один одному, але не перетворювати своє життя на постійний біль та страждання?

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Це саме те вміння, яке потрібне нам, і ми всі освоюємо його кожен по-своєму. Біль, страх, тривоги можна і потрібно вчитися переживати, відпускаючи та приймаючи радість, захоплення, любов та щастя.

У житті все змінюється, після дощу приходить сонце. І ось коли воно приходить, не варто не помічати його, пам'ятаючи минуле. Жити в моменті – це якраз про це, про те, що минуле йде, майбутнього ще немає, а є ми, тут і зараз.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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