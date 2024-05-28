Жити в моменті
За вікном, в будинку напроти, музична школа. Туди постійно приходять діти на уроки й бавляться
На подвір'ї чути розмови батьків, які привозять дітей. З терас та балконів долинають аромати їжі. На набережній розгортають ярмарок-фестиваль пива. Все це так про життя і так буденно.
А в нашій паралельній реальності приходять повідомлення про тривоги, вильоти МіГів та загрозу балістики. Я не відключаю новинні канали, коли їжджу у відпустку, навчився жити, не виключаючи ситуацію в Києві. Не сиджу в них 24/7, але й не ізолюю себе. Усвідомлюю моменти, коли я тут і зараз у відпустці та відпочиваю, і чітко бачу, коли лякаюсь та насторожуюсь, коли є загроза там.
Як зберігати емпатію в наш час, співпереживати, співчувати та допомагати один одному, але не перетворювати своє життя на постійний біль та страждання?
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Це саме те вміння, яке потрібне нам, і ми всі освоюємо його кожен по-своєму. Біль, страх, тривоги можна і потрібно вчитися переживати, відпускаючи та приймаючи радість, захоплення, любов та щастя.
У житті все змінюється, після дощу приходить сонце. І ось коли воно приходить, не варто не помічати його, пам'ятаючи минуле. Жити в моменті – це якраз про це, про те, що минуле йде, майбутнього ще немає, а є ми, тут і зараз.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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