Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.

"Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", – пояснили в компанії.

Рекордно пізньому старту відбору газу з ПСГ, за словами речників Укртрансгазу, сприяли:

погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці;

підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;

загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.

Нагадуємо, станом на кінець серпня в підземних газових сховищах України накопичили 13 мільярдів кубометрів газу. До 15 жовтня планували збільшити обсяг газу до близько 14,5 млрд кубометрів.

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