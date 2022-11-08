Погода та економія дозволили розпочати використання запасів газу в Україні найпізніше за останні 10 років, - Укртрансгаз
В Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.
"Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", – пояснили в компанії.
Рекордно пізньому старту відбору газу з ПСГ, за словами речників Укртрансгазу, сприяли:
погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці;
підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.
- Нагадуємо, станом на кінець серпня в підземних газових сховищах України накопичили 13 мільярдів кубометрів газу. До 15 жовтня планували збільшити обсяг газу до близько 14,5 млрд кубометрів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе