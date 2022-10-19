Погода в Україні сьогодні: дощі, місцями пориви вітру

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні погода буде хмарною з проясненнями. У західних, північних, в центральних та Харківській областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень 10-15; на решті території вдень 13-18, у південній частині до 21.

На Київщині невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 10-15; у Києві вдень 13-15.

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