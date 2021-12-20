Погроми робили одні, а протестували інші, - поліція про напади на клуби Подолу

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Вигівського, погроми робила одна організація, а просто стояли і протестували біля закладів - інші.

"Отже, поки вони там просто ходили, стояли, кричали і заважали - це була одна історія. Ми її теж розглядаємо в кримінальному провадженні", - повідомив начальник поліції Києва.

Він зазначив, що після подій з погромами поліція зібрала спільну нараду, куди запросила керівників цих клубів. Відтак перших причетних до нападу притягнули до відповідальності за ці правопорушення.

"Встановлено близько 30 осіб, які брали участь у хуліганських діях. Деякі ЗМІ видавали інформацію про те, що того вечора 10 осіб були затримані і відпущені. Але це була, скажімо так, "група підтримки", яка не брала безпосередньо участь у погромах", - вважає Вигівський.

За його словами, керівники цих закладів висловлювали претензію до попереднього керівника Подільського райвідділу поліції.

"Він був недавно звільнений. Фактично він останні пару місяців не працював, був на лікарняному і потім оформляв собі пенсію. Коли ці всі події сталися на Подолі, фактично і вийшов мій наказ про його звільнення. З новим керівником у представників цих закладів є взаємодія і коннект", - сказав начальник поліції Києва.