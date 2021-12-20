Погроми робили одні, а протестували інші, - поліція про напади на клуби Подолу
Начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що у нападі на бар "Хвильовий" 26 листопада і в протестах щодо цього брали участь дві різні організації
Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Вигівського, погроми робила одна організація, а просто стояли і протестували біля закладів - інші.
"Отже, поки вони там просто ходили, стояли, кричали і заважали - це була одна історія. Ми її теж розглядаємо в кримінальному провадженні", - повідомив начальник поліції Києва.
Він зазначив, що після подій з погромами поліція зібрала спільну нараду, куди запросила керівників цих клубів. Відтак перших причетних до нападу притягнули до відповідальності за ці правопорушення.
"Встановлено близько 30 осіб, які брали участь у хуліганських діях. Деякі ЗМІ видавали інформацію про те, що того вечора 10 осіб були затримані і відпущені. Але це була, скажімо так, "група підтримки", яка не брала безпосередньо участь у погромах", - вважає Вигівський.
За його словами, керівники цих закладів висловлювали претензію до попереднього керівника Подільського райвідділу поліції.
"Він був недавно звільнений. Фактично він останні пару місяців не працював, був на лікарняному і потім оформляв собі пенсію. Коли ці всі події сталися на Подолі, фактично і вийшов мій наказ про його звільнення. З новим керівником у представників цих закладів є взаємодія і коннект", - сказав начальник поліції Києва.
- Нагадаємо, 26 листопада 2021 у Києві на Подолі натовп молодиків розтрощив бар "Хвильовий". Нападники залишили в закладі візитівку організації "Центурія". QR-код із візитівки направляє на Telegram-канал Centuria, де зазначено, що це "рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції".
- 10 грудня правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів нападу на "Хвильовий" та повідомили про підозру двом особам - неповнолітнім 2005 та 2006 років народження - за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
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