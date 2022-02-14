Погрожував ножем поліцейським: у Парижі на вокзалі застрелили чоловіка

Про це повідомляє BFMTV.



Зазначено, що проти чоловіка була застосована штатна зброя.



"Двоє співробітників поліції застосували штатну зброю проти підозрілої особи, яка йде в їхньому напрямку, з ножем із лезом близько 30 см. Чоловік європейського типу помер. Про постраждалих серед поліцейських не повідомляється... На ножі чоловіка було виявлено антиполіцейський напис", – йдеться у повідомленні.



Глава МВС Франції Жеральд Дарманен у Twitter підтвердив інформацію про інцидент.



"Поліцейські застосували свою зброю, тим самим усунувши будь-яку небезпеку для себе та для пасажирів", - написав він.

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