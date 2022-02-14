Погрожував ножем поліцейським: у Парижі на вокзалі застрелили чоловіка
14 лютого, о 07.00 у Парижі на залізничних коліях вокзалу озброєний чоловік погрожував поліцейському патрулю
Про це повідомляє BFMTV.
Зазначено, що проти чоловіка була застосована штатна зброя.
"Двоє співробітників поліції застосували штатну зброю проти підозрілої особи, яка йде в їхньому напрямку, з ножем із лезом близько 30 см. Чоловік європейського типу помер. Про постраждалих серед поліцейських не повідомляється... На ножі чоловіка було виявлено антиполіцейський напис", – йдеться у повідомленні.
Глава МВС Франції Жеральд Дарманен у Twitter підтвердив інформацію про інцидент.
"Поліцейські застосували свою зброю, тим самим усунувши будь-яку небезпеку для себе та для пасажирів", - написав він.
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