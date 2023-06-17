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OPINION

Погрожуючи ядеркою, Росія забуває про удар у відповідь

17 червня, 2023 субота
14:01
Погляд Борислав Береза

Зовнішньополітичний експерт РФ Сергій Караганов закликав "зламати волю Заходу" за допомогою застосування ядерної бомби

Росія не може досягти переваги на полі бою, зазнає втрат і втрачає раніше захоплені землі. Ситуація критична для Кремля. Тому росіяни повертаються до ядерного шантажу як до останнього аргументу. Але це не спрацьовує.

Завдати превентивного ядерного удару по країнах Євросоюзу запропонував один із відомих зовнішньополітичних експертів РФ Сергій Караганов. У своїй статті для журналу "Профіль" він закликав "зламати волю Заходу" за допомогою ядерної бомби. Не виникає сумніву, що стаття написана в рамках інформаційної стратегії Кремля, і це сигнал для Заходу.

Чому саме Караганов, а не Медведєв? Тому що Медведєв уже сприймається колективним Заходом, як п'яне посміховисько з усім його лексиконом, що вміщає іблісів, "трухлявий світовий порядок", "зграю хрюкаючих підсвинків" і навіть брехливе "нам не потрібні чужі території". Сказане Медведєвим на Заході має силу галасу бабусі біля під'їзду з одним із мешканців.

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Караганов у цьому випадку постать, яка ще так не затерта, як Дімон Алкаш Медведєв. Він почесний голова Ради із зовнішньої та оборонної політики, одного із засновників Валдайського клубу. Він також обіймає посаду наукового керівника факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ. У своїй статті 70-річний професор пояснює, що будь-який кінець війни в Україні не задовольнить Росію, якщо "не зламати волю Заходу до нацьковування та підтримки київської хунти". "Грубо кажучи, потрібно, щоб Захід просто "відвалив" і не заважав Росії та світу йти вперед", - пише Караганов. Головне рішення, яке він пропонує, — посилити ядерну риторику, щоб відновити в західних країнах втрачене почуття самозбереження. За його словами, перші кроки в цьому напрямку вже зроблено — пролунали попередження президента Володимира Путіна та інших керівників РФ, а в Білорусі розпочалося розгортання російських ядерних снарядів та носіїв. Однак, цим справа не повинна обмежитися, пише професор.

Ядерна риторика Росії може дійти до того, що доведеться попереджати "співвітчизників та всіх людей доброї волі про необхідність залишити місця проживання поблизу об'єктів, які можуть стати цілями ядерних ударів", - зазначає Караганов. Якщо ця загроза не спрацює, він пропонує використовувати ядерну бомбу.

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Але є три моменти, які не врахували у Кремлі, коли публікували статтю Караганова. По-перше, він авторитет лише у Росії. По-друге, він належить до геронтологічного клубу радянських динозаврів, а отже, це банальний прояв стародавньої радянської риторики. По-третє, колективний Захід не хоче великої війни, але, побачивши в Україні реальну недугу російської зброї, більше не боїться Росії. А по-третє, Караганов забув про головне — про удар у відповідь. А цей удар нічого не залишить від Росії, від самого Караганова, його потомства та всієї радянської архаїки. Тому стаття на Заході сприйнята як ще один сигнал, що в Росії більше не залишилося козирів у цій геополітичній грі. А гравця, що безглуздо блефує, в покері швидко позбавляють грошей і викидають з гри. Але цей шлях Росія вибрала сама.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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