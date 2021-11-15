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Покарання за порушення ПДР: в Україні запровадять штрафні бали

15 листопада, 2021 понедiлок
15:34
Суспільство камери на дорогах

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що Україні потрібно запровадити систему накладення штрафних балів за порушення правил дорожнього руху

Про це він сказав на пресконференції,передає Укрінформ.

"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас", - повідомив Білошицький. 

За його словами, зараз Національна поліція розробляє законопроєкт, який буде запропонований саме законодавчому органу держави для розгляду та прийняття. Білошицький вважає, що це посилить не тільки контроль, а й профілактику вчинення правопорушень.

Довідка: Верховна Рада України 16 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". Він виключає норми щодо накладення штрафних балів. 
 

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