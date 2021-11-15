Покарання за порушення ПДР: в Україні запровадять штрафні бали

Про це він сказав на пресконференції,передає Укрінформ.



"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас", - повідомив Білошицький.



За його словами, зараз Національна поліція розробляє законопроєкт, який буде запропонований саме законодавчому органу держави для розгляду та прийняття. Білошицький вважає, що це посилить не тільки контроль, а й профілактику вчинення правопорушень.

Довідка: Верховна Рада України 16 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху". Він виключає норми щодо накладення штрафних балів.



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