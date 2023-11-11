Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада
Команда KyivMusicFilm відновлює прокат документальної стрічки "Іван і Марта" про дисидента Івана Дзюбу та його дружину Марту Дзюбу з 16 листопада
Про це пише KyivMusicFilm.
"Гарні новини, на які ми так чекали! З 16 листопада документальна стрічка Сергія Буковського "Іван і Марта" повертається у кінотеатри", - йдеться у повідомленні.
Розклад та продаж квитків невдовзі опублікують на сайті KyivMusicFilm за посиланням.
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