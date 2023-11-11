Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада

Про це пише KyivMusicFilm.

"Гарні новини, на які ми так чекали! З 16 листопада документальна стрічка Сергія Буковського "Іван і Марта" повертається у кінотеатри", - йдеться у повідомленні.

Розклад та продаж квитків невдовзі опублікують на сайті KyivMusicFilm за посиланням.

Читайте також: Фільм "Іван і Марта": те, що ми не знали про Івана Дзюбу.