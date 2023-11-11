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Головна Культура Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада

Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада

11 листопада, 2023 субота
10:55
Культура Фільм "Іван і Марта"

Команда KyivMusicFilm відновлює прокат документальної стрічки "Іван і Марта" про дисидента Івана Дзюбу та його дружину Марту Дзюбу з 16 листопада

Про це пише KyivMusicFilm.

"Гарні новини, на які ми так чекали! З 16 листопада документальна стрічка Сергія Буковського "Іван і Марта" повертається у кінотеатри", - йдеться у повідомленні.

Розклад та продаж квитків невдовзі опублікують на сайті KyivMusicFilm за посиланням

Читайте також: Фільм "Іван і Марта": те, що ми не знали про Івана Дзюбу.

  • З 2 листопада в кінотеатрах України планували почати показ документальної стрічки "Іван і Марта".
  • 4 листопада команда KyivMusicFilm перенесла показ документальної стрічки "Іван і Марта" на невизначений термін.

Кіно
Україна
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