Показ стрічки "Іван і Марта" перенесли на невизначений термін
Команда KyivMusicFilm перенесла показ документальної стрічки "Іван і Марта" про дисидента Івана Дзюбу та його дружину Марту Дзюбу на невизначений термін
Про це пише KyivMusicFilm.
"Нам дуже прикро, але ми змушені відкласти випуск фільму "Іван і Марта" на деякий час. Ми щиро вболіваємо за стрічку, і дуже хочемо, щоб у вас була змога побачити цю неймовірну історію на великих екранах", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що через невирішені питання продюсерів з Держкіно, про які команда дізналась у день старту прокату, фільм не вдалося випустити на екрани. Наразі кінотеатри зупинили продаж квитків та скасували сеанси.
Команда вже активно працює над вирішенням цієї ситуації. Люди, які вже придбали квитки, можуть звернутися до кінотеатрів, щоб повернути їх.
- З 2 листопада в кінотеатрах України планували почати показ документальної стрічки "Іван і Марта".
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