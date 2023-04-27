Поховання в Маріуполі, зафіксовані на знімках супутника, можуть належати російським військовим, - Андрющенко
Радник мера міста Петро Андрющенко вважає, що поховання, зафіксовані на нещодавніх супутникових знімках Google Maps, можуть належати російським військовим
Про це пише "Радіо Свобода".
Він пояснив, що за підрахунками, час цих поховань не збігається з періодом, коли окупанти ховатли вбитих маріупольців, проте потрібно не менше тижня, аби проаналізувати знімки та точно визначити, кому належать поховання.
"Це точно не збігається по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно. Тому треба з’ясувати певні деталі, нам для цього знадобиться щонайменше тиждень", - каже Андрющенко.
Він також зазначив, що з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування та охоронялося окупаційною армією.
"В Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно, 4 тисячі людей. А це поховання принаймні візуально більше. На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано – сьогодні ми сказати не можемо", - додав він.
Зазначається, що руйнування, зафіксовані на супутникових знімках, були сфотографовані після середини березня 2022 року.
- Російська армія перевозить військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя далі до Криму, маскуючи її під цивільні автомобілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.9Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе