Про це пише "Радіо Свобода".

Він пояснив, що за підрахунками, час цих поховань не збігається з періодом, коли окупанти ховатли вбитих маріупольців, проте потрібно не менше тижня, аби проаналізувати знімки та точно визначити, кому належать поховання.

"Це точно не збігається по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно. Тому треба з’ясувати певні деталі, нам для цього знадобиться щонайменше тиждень", - каже Андрющенко.

Він також зазначив, що з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування та охоронялося окупаційною армією.

"В Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно, 4 тисячі людей. А це поховання принаймні візуально більше. На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано – сьогодні ми сказати не можемо", - додав він.

Зазначається, що руйнування, зафіксовані на супутникових знімках, були сфотографовані після середини березня 2022 року.