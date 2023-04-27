Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Поховання в Маріуполі, зафіксовані на знімках супутника, можуть належати російським військовим, - Андрющенко

Поховання в Маріуполі, зафіксовані на знімках супутника, можуть належати російським військовим, - Андрющенко

27 квітня, 2023 четвер
14:12
Війна з Росією Маріуполь

Радник мера міста Петро Андрющенко вважає, що поховання, зафіксовані на нещодавніх супутникових знімках Google Maps, можуть належати російським військовим

Про це пише "Радіо Свобода".

Він пояснив, що за підрахунками, час цих поховань не збігається з періодом, коли окупанти ховатли вбитих маріупольців, проте потрібно не менше тижня, аби проаналізувати знімки та точно визначити, кому належать поховання.

"Це точно не збігається по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно. Тому треба з’ясувати певні деталі, нам для цього знадобиться щонайменше тиждень", - каже Андрющенко.

Він також зазначив, що з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування та охоронялося окупаційною армією.

"В Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно, 4 тисячі людей. А це поховання принаймні візуально більше. На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано – сьогодні ми сказати не можемо", - додав він.

Зазначається, що руйнування, зафіксовані на супутникових знімках, були сфотографовані після середини березня 2022 року.

  • Російська армія перевозить військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя далі до Криму, маскуючи її під цивільні автомобілі.
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
Читайте також:
Василь Ломаченко
26 квітня, 2023 середа
MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка
27 квітня, 2023 четвер
Генерал США запевнив, що ЗСУ отримали 98% озброєння, необхідного для контрнаступу: в ОП прокоментували
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
26 квітня, 2023 середа
"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
15:37
Ар’єв про "справу Червінського": зрадника, який здав координати аеродрому, вже засудили на 14,5 років
15:32
МЗС РФ відхилило запит США про консульські відвідини заарештованого журналіста WSJ Гершковича
15:31
Ексклюзив
пожежі на ворожих складах Луганщина
На Луганщині періодично вибухають казарми та склади БК ворога, - Гайдай
15:30
Нардепку-"слугу", яку розшукувало НАБУ, звільнили від кримінальної відповідальності
15:30
Огляд
росія мобілізація
Росія здатна фінансувати війну в Україні ще рік, але побоюється бунтів через нову мобілізацію, - секретні документи
15:24
Ексклюзив
Росіяни навіть не з'являються на суднах для перевірки українського продовольства, - Братчук
15:20
Дмитро Кулеба
Кулеба: Надання Україні F-16 стримає РФ, а не спровокує її до ескалації
15:15
Дмитро Табачник
Ексміністр освіти Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області й балотується в депутати від "Єдіной Росії"
15:08
Оновлено
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки військового об'єкта, імовірно, ракети "повітря –земля", – ЗМІ
15:05
Володимир Сальдо
Колаборант Сальдо є власником компанії у Великій Британії попри те, що він перебуває під санкціями, — The Guardian
14:59
георгіївська стрічка
Прем'єр Молдови заявив, що в країні штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки на 9 травня
14:59
Сумщина
Били з артилерії, мінометів, гелікоптера та ракетами: росіяни від ранку обстріляли Сумщину 8 разів
14:58
заморозки
Можливі заморозки, місцями пройдуть грози: прогноз погоди на останні дні квітня від Наталки Діденко
14:38
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 42-річний чоловік, пошкоджено будинки й ЛЕП
14:32
На боці ЗСУ воюють від 150 до 200 чеченських добровольців, - Politico
14:25
Ексклюзив
Бахмут
Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку загарбники хотіли б захопити та показати перемогу до 9 травня, - полковник СБУ Костенко
14:14
Денис Шмигаль на зустрічі з Папою Франциском
Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані й запросив його в Україну 
14:10
Прозаїк та нобелівський лауреат із Перу Маріо Варгас Льйоса став амбасадором "Save Ukrainian Culture"
14:01
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Китай спробує зашкодити українському контрнаступу?
13:57
Обшуки у кримських татар
У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали двох кримських татар
13:56
Джо Байден ООН
США та Південна Корея уклали знакову угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР
13:56
Росіяни примушують працівників тимчасово окупованих підприємств дивитися пропагандистські фільми
13:48
Джо Байден
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заспівав для Байдена
13:42
Україна Євросоюз
Комітет Європарламенту підтримав продовження на рік безмитної торгівлі з Україною
13:25
мобілізація
Більше телеком-компаній зможуть бронювати працівників: Мінцифри розширило критерії
12:56
Офіс генпрокурора України
Грабував і тримав у неволі мешканців окупованого села на Київщині: росгвардійцю оголосили підозру
12:55
Єнс Столтенберг
НАТО навчило й озброїло більш ніж 9 бригад ЗСУ, понад 98% обіцяної Україні техніки вже поставлено, – Столтенберг
12:44
SpaceX запустить на орбіту супутник ViaSat-3 Americas масою приблизно 6 тонн
12:36
Порошенко за кордоном знайшов ще одну велику партію техніки для ЗСУ – готують контракти
12:32
Ексклюзив
Авдіївка
Зранку в Авдіївці зафіксували ракетні удари й обстріли з танків, - речниця Донецької ОВА
12:26
підтоплення
В Україні підтоплено 704 господарства й 98 будинків
12:25
Поранений на Антонівському мосту італійський журналіст проігнорував застереження ЗСУ
12:24
Оновлено
На Донеччині росіяни за добу обстріляли будинки, школу, вбили трьох людей, поранили чотирьох
12:23
Ексклюзив
Віктор Ягун
На фронті трапився конфлікт між двома приватними військовими структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
12:20
Росіянин визнав убивства українських військовополонених після допитів, - перехоплення СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Росіяни мали інформацію про аеродром "Канатове" до повномасштабного вторгнення": журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Червінського
12:05
Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи Афганістан та Сирію, - Globsec
12:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Тотеми, політика і ревність
11:58
Новини компаній
Корисні поради щодо швидкого вивчення технології блокчейн
11:38
Адвокат позивача Томас Вальтер розмовляє з журналістами після зачитування вироку під час судового засідання над колишнім охоронцем нацистського концтабору Йозефом Шютцем
Найстарша людина, засуджена за злочини під час Голокосту, померла у віці 102 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV