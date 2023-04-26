Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.

"Військові тягачі в Маріуполі (ті, чим перевозять танки та іншу гусеничну техніку) прикрасили подібними банерами та прибрали тактичні позначки. Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - ствердив він.