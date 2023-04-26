Росіяни маскують військовий транспорт, який рухається з Маріуполя до Криму, - Андрющенко
Російська армія перевозить військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя далі до Криму, маскуючи її під цивільні автомобілі
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.
"Військові тягачі в Маріуполі (ті, чим перевозять танки та іншу гусеничну техніку) прикрасили подібними банерами та прибрали тактичні позначки. Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - ствердив він.
- У середу, 19 квітня, у Маріуполі зафіксували рух військової техніки росіян у напрямку Бердянська та Волновахи.
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