Поки Росія із Заходом ведуть перемовини, треба зміцнювати обороноздатність України, - політик

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.



"До болю нагадує ситуацію з навіженим Гітлером, коли його всі намагались втихомирити, а в нього апетити тільки зростали. У нас восьмий рік йде війна, і коли я чую деяких політиків, що це не така війна, мала фаза. Вона йде повноцінно - застосування всіх можливих, окрім ядерних, озброєнь", - сказав Кузик.



Він додав, що Україна 8 рік захищає безпеку та інтереси Європи.



"Європа цього не може зрозуміти, так як в минулому столітті, коли був розвиток шизофренії керівництва Німеччини, так само зраджують нас певні європейські країни, блокуючи поставки озброєння. Те, що нам надають оборонні системи, - це, безумовно, дуже добре. Це сигнал для агресора, що можемо тим танковим армадам якось протистояти. Але це символ", - зазначив політик.



На його думку, найголовніше зараз це те, що йдуть перемовини.



"Можливо, знизило пару в котлі, те, що росіяни "звільняли" Казахстан від казахів. Поки йдуть перемовини, нам треба готуватися. Треба розуміти,що Росія від планів знищити Україну як державу ніколи не відмовиться. Могутня, соборна, сильна Україна означає розвал Росії. Той час, який нам дали, треба використовувати для зміцення обороноздатності країни", - підсумував Кузик.





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