Поки ти, су*о, та твої обідрані футболістики мовчите, в Україні вбивають мирних людей, - Миколенко звернувся до капітана збірної Росії
Один з найдорожчих футболістів України Віталій Миколенко розкритикував капітана збірної Росії Артема Дзюбу, який ігнорує військові дії РФ
Миколенко звернувся до Дзюби в Instagram.
"Поки ти, су*о, та твої обідрані футболістики мовчите, в Україні вбивають мирних людей. Вас закриють у вашій зал*пі на все ваше життя і, головне - життя ваших дітей. Я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде прощення, пєтухи", – написав Віталій Миколенко у зверненні до капітана збірної Росії Артема Дзюби.
- ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.
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