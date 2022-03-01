Поки ти, су*о, та твої обідрані футболістики мовчите, в Україні вбивають мирних людей, - Миколенко звернувся до капітана збірної Росії

Миколенко звернувся до Дзюби в Instagram.



"Поки ти, су*о, та твої обідрані футболістики мовчите, в Україні вбивають мирних людей. Вас закриють у вашій зал*пі на все ваше життя і, головне - життя ваших дітей. Я цьому щиро радий. Вам ніколи не буде прощення, пєтухи", – написав Віталій Миколенко у зверненні до капітана збірної Росії Артема Дзюби.





ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.