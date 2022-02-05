"Поки вони розгорнуться, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - Лукашенко про НАТО
Західний світ звикнув жити "занадто комфортно", а тому не здатен воювати проти Росії та її сателітів з ОДКБ
Про це самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у розмові з московським телевізійним пропагандистом Володимиром Соловйовим. Відповідний фрагмент інтерв'ю з'явився сьогодні, 5 лютого 2022 року, на телеграм-каналі "Пул первого", який веде пресслужба Лукашенка, передає Еспресо.TV.
Читайте також: "Жодного слова казахською". Людей на площі в Алмати розстрілювали не казахи, наші силовики дозволяли нам лишатися, - опозиціонер Мейрхан Абдуманапов
"Поки вони розгорнуться і надішлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - заявив Лукашенко.
"Вони це знають. І ось у чому цінність ОДКБ - що ми (це - ред.) показали", - додав він, привівши в якості прикладу успішної військової операції ОДКБ дії сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикістану та Киргизстану під час придушення січневого народного повстання проти режиму Нурсултана Назарбаєва у Казахстані.
- Нагадаємо, за свідчення очевидців, казахів на Площі Респубілки в Алмати розстрілювали військові з "чистою" російською мовою. Й військові команди, за словами цих же вцілілих, також лунали гарною російською мовою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе