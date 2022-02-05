"Поки вони розгорнуться, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - Лукашенко про НАТО

Про це самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив у розмові з московським телевізійним пропагандистом Володимиром Соловйовим. Відповідний фрагмент інтерв'ю з'явився сьогодні, 5 лютого 2022 року, на телеграм-каналі "Пул первого", який веде пресслужба Лукашенка, передає Еспресо.TV.



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"Поки вони розгорнуться і надішлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - заявив Лукашенко.





"Вони це знають. І ось у чому цінність ОДКБ - що ми (це - ред.) показали", - додав він, привівши в якості прикладу успішної військової операції ОДКБ дії сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикістану та Киргизстану під час придушення січневого народного повстання проти режиму Нурсултана Назарбаєва у Казахстані.

Нагадаємо, за свідчення очевидців, казахів на Площі Респубілки в Алмати розстрілювали військові з "чистою" російською мовою. Й військові команди, за словами цих же вцілілих, також лунали гарною російською мовою.





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